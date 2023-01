Le 26e Festival Maghreb si loin, si proche dans les Pyrénées-Orientales

L’opération sera répétée avec un repas oriental le 19 janvier à Alénya entre les films Nos frangins de Rachid Bouchareb et Des livres et des baguettes de Laure Pradal. Le premier film revient sur la nuit du 5 au 6 décembre 1986, au cours de laquelle Malik Oussekine a été battu par la police ainsi qu’un autre français d’origine algérienne, tué dans les mêmes circonstances. Le second film est un documentaire qui renverse les préjugés.

À Argelès-sur-Mer, le repas sera à partager entre la projection de Quo vadis ? de Samir Abdallah et celle de Le Bleu du Caftan de Maryam Toyzani. Le premier est un documentaire et sera diffusé en présence du réalisateur. Le second est une avant-première. La réalisatrice confie «Je possède un ancien caftan qui appartenait à ma mère et qui m’a toujours fasciné. Les années ont passé et un jour, je l’ai porté et je me suis rendue compte à quel point ces choses-là avaient une valeur parce qu’elles se transmettent de génération en génération, et qu’elles racontent une histoire… Le caftan est donc venu prendre sa place dans l’histoire du film…»

Le 26 janvier à Saint-Paul-de-Fenouillet, les spectateurs sont invités à venir avec leur repas et le déguster entre les deux projections de la soirée : Nos frangins de Rachid Bouchared et Sous les figues de Erige Sehiri.

Le lendemain, l’association Coup de Soleil offre un buffet avant la projection de La conspiration du Caire de Tarik Saleh. Le réalisateur évoque son film comme «un thriller politique qui se déroule à Al-Azhar, une université mythique du Caire. Al-Azhar est l’épicentre du pouvoir de l’islam sunnite… L’intrigue m’a été inspirée par la lecture du « Nom de la Rose », le thriller médiéval d’Umberto Eco, qui se passe dans un monastère.»

Enfin, à Cabestany le 28 janvier, la projection de La dernière reine de Damien Oumouri, diffusé en avant-première et en présence de Adila Bendimerad, l’actrice principale, sera suivie d’un couscous puis d’un concert oriental du groupe Mogador.