3e étape du Tour de France « adaptée » aux incendies : l’arrivée aux Angles maintenue sans public et sans caravane

Article mis à jour le 5 juillet 2026 à 20:20

L’image tranchera avec la ferveur habituelle des arrivées de la Grande Boucle. Dans un communiqué conjoint diffusé ce dimanche 5 juillet, le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, et le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, ont annoncé que la troisième étape, qui relie Granollers (Espagne) , se disputera lundi 6 juillet sans public sur sa partie française.

La raison : l’incendie d’ampleur exceptionnelle qui frappe le massif des Aspres et mobilise l’ensemble des moyens de secours du département.

Ni caravane publicitaire ni spectateurs : un dispositif réduit à l’essentiel

Selon le communiqué conjoint de la préfecture et de la direction du Tour de France (Amaury Sport Organisation), plusieurs mesures s’appliqueront sur le territoire français. La caravane publicitaire, temps fort populaire de chaque étape, ne circulera pas. Le dispositif sera limité au passage des seuls coureurs et des véhicules indispensables à l’organisation de l’épreuve.

Surtout, le public est invité à ne pas se rendre aux abords du parcours ni sur le site de l’arrivée, aux Angles. La course se déroulera donc « dans un format exceptionnel », reposant sur une organisation autonome et un dispositif fortement allégé. Lors de son point presse, le préfet avait précisé que trois escadrons de gendarmerie mobile seraient déployés pour faire respecter ces consignes, et demandé aux personnes déjà arrivées dans le département de renoncer à rejoindre le tracé. Les signataires préviennent toutefois que l’organisation retenue vaut « à ce stade » : la situation demeurant très évolutive, d’autres adaptations pourront être décidées d’ici au départ.

Préserver les moyens de secours, une priorité assumée

Le choix répond à une logique clairement énoncée par les autorités : concentrer les moyens publics sur la lutte contre le feu et la protection des populations. Depuis samedi soir, l’incendie parti de Trévillach a parcouru plus de 1 700 hectares, franchi la route départementale 66 et pénétré dans le massif des Aspres, entraînant l’évacuation de plus de 5 000 habitants.

Sapeurs-pompiers, forces de sécurité intérieure et services de l’État sont engagés sans relâche, alors que le département sort à peine des incendies de Canet-en-Roussillon et de Sainte-Marie-la-Mer. Pour Les Angles, station du Capcir habituée à faire de la venue du Tour une vitrine touristique et économique, l’arrivée se jouera dans une ambiance sans précédent. Les autorités rappellent enfin que la majorité des feux de forêt sont d’origine humaine et appellent habitants comme visiteurs à la plus grande prudence : ne pas jeter de mégot, ne pas allumer de feu à proximité de la végétation, et signaler tout départ de flammes en composant le 18 ou le 112.

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