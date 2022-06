Carol Tobias, la présidente de Right To Life s’exprime à plusieurs reprises dans le documentaire. Elle est « contre l’avortement » et veut donc « casser l’arrêt Roe v. Wade » dans le but de « protéger les bébés à naître ». Pour y arriver, Carol Tobias considère qu’il faut changer la Cour suprême. Et elle est persuadée que l’avortement sera bientôt interdit.