« Notre père à tous », le docu choc signé Netflix sur l’affaire du Dr Cline

Notre père à tous revient sur le passé du Dr Cline et les raisons qui l’auraient amené à commettre ces actes horribles. En 1963, au volant de sa voiture, il a percuté une petite fille de 4 ans. Elle n’a pas survécu. C’est à partir de ce moment-là qu’il est devenu plus religieux. Il voulait donner la vie après en avoir enlevé une, comme un « processus psychologique ».

Il utilise même les versets de la Bible pour se justifier, notamment Jérémie 1,5. Le Dr Cline est devenu l’un des doyens de l’Eglise. Il faisait partie du mouvement Quiverfull, une secte dans laquelle la femme ne sert qu’à la reproduction. Le but est d’avoir autant d’enfants que possible. Par ailleurs, cette secte défend l’aryanisme. Et le constat est sans appel : tous les demi-frères et sœurs sont blonds aux bleus.