Quand les Français imaginent leur société idéale, voici ce qui les unit

Une vaste enquête de la CFDT et de la Fondation Jean-Jaurès a été menée pour connaître la conception de la société idéale selon les Français. Ils se rassemblent sur plusieurs points importants mais ont également des opinions et des attentes différentes sur le travail, le traitement de l’actualité ou bien les services publics.

De cette enquête naît un projet de société idéale. Ce premier volet s’intéresse à ce qui unit les Français.

Une nécessité de changer la société française

Les Français sont quasi-unanimes : il faut changer la société française actuelle. 59% d’entre eux estiment qu’il faudrait « réformer la société en profondeur » ou la « transformer radicalement » alors que 36% espèrent simplement des « aménagements ». Cette volonté de réforme de la société varie peu en fonction de l’âge ou de la catégorie sociale. Bien qu’ils se divisent sur le type de démocratie qu’ils préfèrent, les Français souhaitent conserver la norme démocratique en elle-même. En effet, seuls 7% aimeraient pour le pays « un dirigeant fort élu sans contre-pouvoirs », 6% un système où « un groupe d’experts décide de la loi » et 2% un système où « l’armée décide de la loi ».

Un vrai sentiment d’appartenance

Les Français ressentent un sentiment d’appartenance à leur famille puis à leur pays, leur groupe amical et, dans une moindre mesure, à leur entourage social et territorial. Les célébrations traditionnelles, nationales et festives, voire très locales, permettent aux Français de renforcer ce sentiment d’appartenance à leur pays. Toutefois, les Français prônent également la diversité mais dans une certaine mesure. Ils jugent qu’il est préférable de reconnaître et de valoriser les identités multiples (en termes de genre, de religion, d’origine, de sexualité…) des individus qui composent la société.

Les Français recherchent du calme et des services publics

Concernant le cadre de vie, les Français ont envie de calme et de tranquillité. Ils rejettent l’habitat collectif et ont envie de profiter d’une proximité avec la nature. Au quotidien, les Français préféreraient se déplacer grâce à la marche et aux transports en commun, pour être en accord avec ce souhait d’agir pour la protection de l’environnement et de la biodiversité. Par ailleurs, les Français veulent des services publics (école, poste, santé, commissariat…) près de leur lieu d’habitation.

La famille idéale selon les Français

L’idéal du couple reste très fort dans la population française, un peu plus d’une personne sur deux estime que le mariage reste une situation idéale. Avoir des enfants – deux dans l’idéal pour un sondé sur deux – est un objectif largement partagé puisque seuls 15% des Français ne désirent pas d’enfant. Cependant, ce schéma classique de l’idéal familial n’empêche pas les Français d’avoir une forte acceptation des modèles alternatifs : couples homosexuels et homoparentaux, sans enfant, célibat…

Les Français souhaitent très majoritairement que l’école éveille les enfants et leur donne le goût de la curiosité ainsi qu’un esprit critique. Mais ils veulent aussi que l’école se concentre principalement sur l’enseignement des matières fondamentales. Pour eux, l’institution scolaire doit évoluer pour être plus accueillante (lutte contre le harcèlement) et plus adaptée (plus de matériel, moins d’élèves par classe). Les Français souhaitent également que l’autorité des enseignants soit mieux reconnue par les élèves et que leur place soit valorisée dans la société française.

Les Français et leur idéal de travail

Une nette majorité de Français désire une société où l’on travaille à peu près autant, ou bien où l’on alterne les périodes avec plus ou moins de travail selon les périodes de la vie. Ils sont nombreux à vouloir travailler dans des structures « classiques » mais très peu comme auto-entrepreneurs ou au sein d’une start-up. Les Français préfèrent travailler dans une ou deux entreprises plutôt que multiplier les employeurs tout au long de leur carrière. De ce fait, ils préfèrent se spécialiser dans un seul métier mais acquérir de nombreuses expertises. Les Français militent pour un système de cogestion des entreprises entre dirigeants et salariés. Une nette majorité juge que la vie va trop vie et aimerait passer davantage de temps libre avec sa famille ou ses amis.

Les Français et l’information

Les Français pensent qu’il faudrait réduire la place des chaînes d’information en continu et des réseaux sociaux comme source d’information. Ils se sentent dépassés, notamment par les nouvelles technologies. Une majorité de Français confie être effrayée par les conséquences du développement de la robotisation, du transhumanisme ou des réalités virtuelles. Même les plus jeunes partagent ce sentiment.

En quête d’une société plus juste

Les Français sont d’accord pour dire qu’il existe des inégalités sociales. Ils les rejettent ensemble et un Français sur dix pense que, dans l’idéal, l’écart entre le salaire le plus faible et celui le plus élevé devrait être de un à dix. De ce fait, les Français veulent que les inégalités se réduisent, en particulier grâce à une protection sociale forte. Ils préfèrent disposer de services publics solides et répartis sur l’ensemble du territoire plutôt que de profiter de baisses d’impôt.