Occitanie : la fréquentation touristique estivale portée par la clientèle étrangère

Article mis à jour le 30 novembre 2023 à 11:34

Après avoir retrouvé son niveau d’avant-crise sanitaire à l’été 2022, la fréquentation touristique en Occitanie reste bien orientée en 2023. Selon l’Insee, les nuitées augmentent de 1,6% grâce à une hausse de la fréquentation dans les hôtels et les campings de la région.

Cette hausse, concentrée sur le début et la fin de la saison, est portée par le retour de la clientèle issue de l’étranger. Le littoral reste une destination phare et Lourdes regagne des touristes, après une chute importante liée à la crise sanitaire.

L’Occitanie sur le podium des régions les plus visitées en 2023

D’avril à septembre 2023, les hébergements touristiques (hôtels, campings et autres hébergements collectifs de tourisme) d’Occitanie accueillent 13,1 millions de touristes pour un total de 46,4 millions de nuitées. Cela fait de l’Occitanie la 3e région de France métropolitaine la plus fréquentée, après la Nouvelle-Aquitaine et ses 47,4 millions de nuitées et l’Île-de-France et ses 46,6 millions de nuitées.

La fréquentation touristique dépasse le niveau de 2022 avec une hausse des nuitées de 1,6% en Occitanie, une proportion identique à celle enregistrée au niveau national. Cette augmentation est portée par les campings qui affichent une hausse de la fréquentation de 2,9% et les hôtels où l’augmentation est de 2,1%. En revanche, dans les autres hébergements collectifs touristiques, qui comprennent notamment les résidences hôtelières et de tourisme, les villages vacances et les auberges de jeunesse, la fréquentation recule de 3,9% par rapport à 2022.

Le retour des non-résidents et de la clientèle étrangère

La fréquentation soutenue est surtout liée au retour des touristes venus de l’étranger puisque leur fréquentation progresse de 7,7% par rapport à 2022. Dans le même temps, la fréquentation des touristes venant de France diminue de 0,1% en Occitanie. Ce constat peut s’expliquer par la reprise des séjours à l’étranger des Français, après les restrictions sanitaires. Par ailleurs, l’inflation et son impact sur le pouvoir d’achat peuvent également expliquer la durée des séjours réduite.

L’attractivité du littoral se poursuit

Le littoral concentre la moitié des nuitées touristiques de la saison d’été. Par rapport à 2022, la fréquentation progresse de 3% et dépasse nettement le niveau de fréquentation d’avant-crise (+10%). Lourdes profite d’une reprise tourisme exceptionnelle, avec une hausse de la fréquentation de 28% par rapport à l’année précédente. Cependant, le niveau de fréquentation reste inférieur de 14% à celui de l’été 2019, l’année avant la crise sanitaire.

Si la fréquentation touristique croît de 4% dans la métropole de Toulouse, elle recule partout ailleurs, de 5% dans la métropole de Montpellier, de 1% dans les zones urbaines hors métropoles, de 3% dans le rural et en montagne.

Un début et une fin de saison dynamiques

En 2023, la fréquentation progresse de 11,9% en avril et de 13,5% en mai par rapport aux mêmes mois de l’année précédente. Cela s’explique par le retour de la clientèle non résidente ainsi que par l’augmentation des nuitées des touristes résidents. Le mois de mai 2023 a une fréquentation record avec une hausse de 26% par rapport à 2019. Les week-ends prolongés ont été profitables. En revanche, la météo peu favorable et l’absence de grand week-end ont pénalisé le mois de juin, qui voit sa fréquentation baisser de 4,9% par rapport à juin 2022.

Les mois de juillet et août captent 58% des nuitées touristiques de la saison estivale. Toutefois, la fréquentation est moins dynamique durant ces deux mois que sur le reste de la saison. Le mois de septembre et son climat anormalement chaud et ensoleillé a attiré des touristes. Leur nombre a augmenté de 4,5% par rapport à septembre de l’année dernière.

Beaux résultats pour les campings et les hôtels

D’avril à septembre 2023, les campings comptabilisent 62% des nuitées enregistrées en Occitanie, soit, 28,8 millions de nuitées. Déjà dynamique en 2022, la fréquentation croît encore de 2,9% par rapport à l’été 2022. Bien que la fréquentation soit plus faible qu’au niveau national (+4,4%), c’est en Occitanie qu’elle est la plus favorable comparativement aux autres régions du littoral méditerranéen.

La hausse est portée aussi bien par la clientèle non résidente que résidente. Les touristes en provenance de l’étranger sont principalement originaires des Pays-Bas (2,1 millions de nuitées), d’Allemagne (1,9 millions) et de Belgique (1,2 millions).

La fréquentation dans les hôtels, qui correspond à 10,2 millions de nuitées, augmente de 2,1% par rapport à la saison estivale de 2022. La hausse des nuitées dans les hôtels d’Occitanie est tirée par les touristes non résidents. Leur fréquentation progresse de 21% tandis que celle des résidents diminue de 3%.

La fréquentation hôtelière est portée par le tourisme de loisirs qui enregistre 10% de nuitées en plus par rapport à 2022. Au contraire, le tourisme d’affaires repart à la baisse, avec un recul de 14%. Preuve en est, dans les métropoles de Toulouse et Montpellier, le tourisme d’affaires ne représente plus que 49% des nuitées dans les hôtels durant la saison estivale 2023 alors que cette proportion atteignait 63% en 2019.