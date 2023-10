Quel bilan tirer de la saison estivale 2023 dans les Pyrénées-Orientales ?

Dans ce contexte géopolitique et économique inédit et difficile, 67% des Français sont partis en vacances et 88% ont choisi la France. Le littoral séduit toujours autant mais certains territoires ne profitent pas de cet engouement. Tandis que la fréquentation touristique pour cette saison 2023 est satisfaisante mais disparate en Occitanie, qu’en est-il plus précisément du département des Pyrénées-Orientales ?

Une saison touristique marquée par le changement climatique

Le département des Pyrénées-Orientales a été frappé par une sécheresse sans précédent durant cette saison estivale 2023. Avec des épisodes de chaleur plus nombreux dès le printemps, un arrêté préfectoral nécessaire mais impactant sur les usages des habitants, visiteurs et professionnels, ainsi que des incendies, extrêmement médiatisés, sur le littoral au mois d’avril, les touristes ont été plus frileux à l’idée de venir passer leurs vacances dans le département. Face à ces difficultés liées au changement climatique, les professionnels du Tourisme et des Loisirs se sont montrés unis et ont mis en place des actions communes pour mettre un coup de frein sur ce « bad buzz ».

Déception pour la saison estivale dans les Pyrénées-Orientales

Dans le département, la très haute saison s’est étendue du 28 juillet au 26 août, ce qui est relativement court. Une diminution de 4% est notée sur l’ensemble des nuitées commerciales et non commerciales sur juin, juillet, août et septembre. La baisse est particulièrement forte dans l’hôtellerie, les locations meublées, les gîtes de France et la restauration. Dans l’hôtellerie de plein air, la baisse est plus légère mais très variable au sein des Pyrénées-Orientales, avec une différence entre le littoral et le reste du département.

Une disparité selon les zones et les filières

Sur la côte catalane et Perpignan, la fréquentation touristique diminue de 4 à 6% sur l’ensemble des nuitées commerciales et non commerciales sur juin, juillet, août et septembre. Le Roussillon, les Aspres, le Conflent ainsi que le Vallespir sont plus impactés. En revanche, la montagne catalane enregistre de bons résultats avec une hausse de 2% de la fréquentation en juillet et de 6% en août. L’Agly-Fenouillèdes fait figure d’entre-deux avec, une baisse au mois de juillet compensée par une hausse de 3% au mois d’août.

Qui sont les touristes des Pyrénées-Orientales ?

En Occitanie, la clientèle locale occupe une place importante. En effet, plus de la moitié des habitants partent en vacances dans la région. Le département des Pyrénées-Orientales suit le même constat durant cette saison estivale 2023. Au mois de juin, 7,3% des touristes venaient de Haute-Garonne et 3,9% de l’Hérault, deux départements d’Occitanie. Les habitants du Nord sont également attirés par les Pyrénées-Orientales puisque 5% des touristes du mois de juin venaient de ce département. En juillet et août, c’est de nouveau depuis la Haute-Garonne que viennent le plus de visiteurs français. Ils représentent 6,8% de l’ensemble des touristes.

Concernant la clientèle étrangère, un distinguo s’opère entre les touristes et les excursionnistes. Au mois de juin 2023, 19,7% des touristes étrangers venaient d’Allemagne, 19,2% d’Espagne et 10,1% du Royaume-Uni. Ce même mois, 44% des excursionnistes provenaient d’Espagne, 11% d’Allemagne et 4,9% de Pologne. Au mois de juillet et août, quelques différences sont à noter. Avec une proportion de 17,7%, les touristes espagnols arrivent en tête des visiteurs étrangers, suivis des Hollandais avec 16,% puis des Allemands avec 12,4%. 44,9% des excursionnistes sont des Espagnols. Ils gardent la tête du classement et sont suivis, loin derrière par les excursionnistes viennent d’Allemagne (9,7%) et ceux des Pays-Bas (6,9%).

Septembre 2023 : un mois inédit pour le tourisme

Les conditions météorologiques continuent d’avoir un fort impact sur le bilan de la saison touristique pour cette année 2023. Le temps n’étant pas au beau fixe durant la première quinzaine de septembre, une baisse notable et inédite a été constatée. En revanche, grâce à une météo plus clémente voire estivale, la seconde moitié du mois a attiré plus de touristes. Malgré une fréquentation des clientèles étrangères semblables à la haute saison, le bilan pour ce mois de septembre 2023 reste mitigé.

L’importance de l’action commune des entreprises du tourisme et des loisirs

Avec une fréquentation en baisse globale, un panier moyen en baisse dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et une durée de séjour raccourcie, ce bilan de saison estivale 2023 est en demi-teinte. Des actions communes fortes ont permis d’éviter des résultats plus mauvais. Des réunions ont été organisées pour répondre à l’urgence et des campagnes de sensibilisation à la sécheresse ont été menées tout au long de l’été. De plus, les marchés de proximité ont été mis en avant grâce à une campagne de communication. Les professionnels du tourisme ont travaillé leur communication pour donner envie aux touristes de venir passer leurs vacances dans les Pyrénées-Orientales. Grâce à une visibilité accrue, le département a réussi à susciter de l’intérêt pour les Français en quête de vacances.

Quel avenir pour le tourisme dans les Pyrénées-Orientales ?

Pour espérer un meilleur bilan les prochaines années, il sera nécessaire d’adapter le modèle du Tourisme et des Loisirs aux impacts du changement climatique. Le département des Pyrénées-Orientales est en passe de devenir un laboratoire de réflexions et d’actions pour s’orienter vers un Tourisme et des Loisirs plus vertueux. Le travail commun mis en place au cours de cette année 2023 est à poursuivre et consolider. Pour la période 2024-2030, une nouvelle stratégie département du Tourisme et des Loisirs est amorcée. Elle se veut collective, différenciante et visionnaire, tant socialement qu’environnementalement.