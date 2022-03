Avec 2 milliards de clics en 2020, qui sont les usagers des archives en ligne ?

L’enquête a été menée en ligne par 100 services d’archives à travers la France entre janvier et mars 2021 et a recueilli 27.723 réponses. Elle fait suite à la précédente publication de « Qui sont les publics des archives ? Enquêtes sur les lecteurs, les internautes et le public des activités culturelles dans les services d’archives » de 2014 et concerne les archives départementales, archives municipales et services à compétence nationale.