Près de Perpignan, cette clinique propose de devenir « chirurgien d’un jour »

Ce 6 décembre, le service communication de la clinique Médipôle près de Perpignan lance une invitation inédite. « Devenez chirurgien pour un jour ! », exit les années d’études, les nuits à plancher sur les manuels d’anatomie, le 19 décembre 2024, vous pourrez tenir le scalpel et pratiquer la chirurgie via une expérience immersive.

« Une journée exceptionnelle dédiée à la découverte de la chirurgie assistée par robot ». Le public pourra découvrir et manipuler le système chirurgical robot-assisté Da Vinci X, une technologie de pointe utilisée dans les interventions les plus complexes.

Le jeudi 19 décembre de 10h à 17h, le hall d’entrée de la clinique à Cabestany se transformera en bloc opératoire. Et un technicien de la société qui a conçu le robot chirurgien guidera les participants pour leur permettre de prendre en main cette innovation technologique.

La Polyclinique Médipôle Saint-Roch souligne «que cette expérience interactive offre une occasion unique de mieux comprendre les progrès qui transforment la prise en charge des patients ».

Le robot-assisté Da Vinci X déjà utilisé par les chirurgiens de Médipôle

Utilisé par les équipes chirurgicales d’urologie de la Polyclinique Médipôle Saint-Roch, le robot Da Vinci X permet des interventions de haute précision grâce à sa technologie avancée indique la responsable de communication d’Elsan. « L’objectif de cette journée est de rendre accessibles au plus grand nombre les innovations technologiques en santé, tout en mettant en lumière l’expertise des équipes médicales locales. »

L’événement se déroulera à l’adresse suivante : Avenue Ambroise Croizat, 66330 Cabestany, et l’entrée est libre.

Récemment, Bruno Jeanjan, nouveau directeur de Médipôle, dévoilait sa feuille de route pour la clinique privée. Il entend notamment « faire émerger et consolider les pôles d’excellence et d’activités » au sein de l’établissement de santé.

Médipôle Saint-Roch est un établissement de santé pluridisciplinaire qui compte 300 lits, 18 salles de blocs opératoires, 680 collaborateurs et plus de 120 médecins. Si son service des urgences ne fonctionnait plus en H24 depuis le mois d’avril dernier, le nouveau directeur l’assure, dès le mois de janvier 2025, les urgences accueilleront à nouveau les patients en nuit profonde.