Guide | Les feux d’artifice du 14 juillet dans les Pyrénées-Orientales 

À Perpignan, le 14 juillet est un moment fort de l’été. Plusieurs manifestations autour du thème républicain se tiennent sur cette journée. Après les hommages dans la matinée, des animations auront lieu toute la journée avec le festival Têt en Fête. Pour admirer le feu d’artifice, les habitués le savent, c’est place de la Victoire qu’il faut être puisqu’il sera tiré depuis les terrasses du Castillet.

Pour ce 14 juillet, la ville de Corneilla-la-Rivière propose une fête nationale axée sur l’art, la culture et la musique. Les 6 membres du Collectif 6 du 66, cinq peintres et un photographe, présenteront leur exposition dès 9h. Après la cérémonie patriotique à 11h, il faudra se rendre Cour Gaciot pour profiter d’un apéritif offert par la mairie. Le trio All the Jazz donnera un concert à partir de 21h. Le groupe interprète divers artistes, de Beyoncé à Gnaris Barkley, en passant par Amy Winehouse, de façon jazz.