Guide I Quelles festivités le 15 août dans les Pyrénées-Orientales ?

Après les traditionnels feux d’artifice du 13 et 14 juillet, viennent ceux du 15 août. Cette fois, ils ne sont pas tirés en l’honneur de la fête nationale mais à l’occasion du jour de l’Assomption. Dans les Pyrénées-Orientales, de nombreux spectacles pyrotechniques illumineront le ciel. Voici la liste des communes organisant des festivités.

Les feux d’artifice tirés dans les Pyrénées-Orientales

À Saint-Cyprien, les festivités débuteront dès la matinée avec le lancer de gerbe en mer, un hommage aux marins disparus. Le feu d’artifice sera tiré à 22h30 sur le port. La ville de Canet-en-Roussillon a fait le choix de programmer son spectacle pyrotechnique le 14 au soir.

Impossible de ne pas citer Collioure sans évoquer sa traditionnelle épreuve du mât de beaupré et sa régate. Le feu d’artifice sera tiré le 16 août et la commune compte bien profiter de son nouveau statut de Village préféré des Français pour attirer des milliers de spectateurs.

Au Barcarès, le show pyromusical débutera dès 23h. À l’occasion de la fête des pêcheurs et des plaisanciers, la station balnéaire mettra à l’honneur la mer avec des festivités qui se dérouleront sur le quai et le port toute la journée.

Le ciel de la commune d’Espira-de-l’Agly s’illuminera avec un feu d’artifice le 14 août, après un concert. Le lendemain, place aux sardanes ! Le village sera en fête du 13 au 15 août. À Font-Romeu-Odeillo-Via, c’est un grand show pyrotechnique qui attend les spectateurs à partir de 22h30, le 15 au soir.

Ces communes font le plein d’animations

Le 15 août 2024 coïncidera avec la Festa Major de Mosset. Pour cette occasion, un apéritif sera offert par la mairie à partir de 11h, avant le départ pour le Llevan de Taula. À 18h30 s’ouvrira le bal des sucettes avec la possibilité de découvrir des jeux en bois, puis l’orchestre Lithium prendra place au kiosque.

Le Boulou organise sa fête patronale d’été le même jour. Début de la journée à 9h30 avec une messe à l’église Sainte-Marie, s’ensuivront sardanes et apéritif avec la cobla Les Casenoves. Enfin, un bal disco sera donné sur la rambla à la nuit tombée.

Du côté de Canet-en-Roussillon, c’est une fiesta Latina qui sera à l’honneur. Deux frères d’origine andalouse proposeront leur version des plus grands succès musicaux espagnols.

À Collioure, le 15 août s’annonce aussi festif puisque les fêtes de Saint Vincent animeront la ville depuis la veille. Durant cinq jours, du 14 au 18 août 2024, la Cité des Peintres sera marquée par des déambulations de rue, des fanfares, des sardanes, des processions en mer de barques catalanes et des jeux pour enfants…

Fontpédrouse propose à la même date un week-end de festivités : concours de pétanque et Llevan de Taula le jeudi et le vendredi. Une belote sera également organisée le vendredi. Le lendemain, un vide-grenier et un bal avec l’orchestre Eden clôtureront les festivités.