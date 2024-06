À Perpignan, les francs-maçons se mobilisent et appellent au « sursaut »

Après les tribunes, prises de parole de sportifs ou d’artistes, ce sont désormais les francs-maçons des cinq plus grandes formations de France qui appellent à un « sursaut pour une République fraternelle. » Ce mardi 18 juin 2024, à Perpignan, devant la préfecture, près d’une centaine de francs-maçons a répondu à l’appel. Les manifestants ont déposé un courrier à l’attention du préfet des Pyrénées-Orientales. Photo d’archives MIP.

Après Marcus Thuram, Kylian Mbappé de l’équipe de France, ou la championne olympique Marie-José Pérec, ce sont désormais les francs-maçons qui se mobilisent. Le communiqué de presse diffusé par les principales obédiences* de France est empreint de gravité. « Dimanche dernier, la France est entrée dans une phase très inquiétante de son Histoire, avec l’imminence du retour de l’extrême-droite au pouvoir. Dans trois semaines, à l’occasion des élections législatives anticipées, le risque de voir la France rejoindre le rang de la sombre cohorte des gouvernements populistes et nationalistes d’extrême droite n’aura jamais été aussi élevé. »

Si le parti d’extrême droite balaie d’un revers de main tout racisme ou volonté de discrimination, force est de constater que depuis le dimanche 9 juin, la parole haineuse, raciste ou homophobe semble se libérer du carcan où elle était, jusque-là, maintenue. Et les francs-maçons déclarent : « Les forces les plus réactionnaires cherchent à s’entendre, avec comme seule ambition, celle de remettre en cause tous les fondamentaux de la philosophie des Lumières, sources du progrès. »

Les francs-maçons se disent prêts à défendre la « République fraternelle » et appellent à agir. Selon la franc-maçonnerie, « il faut entendre la colère de celles et de ceux qui ont pu par lassitude ou par désespoir, porter le 9 juin dernier leurs suffrages sur les fossoyeurs de la République. » Au-delà de l’écoute, ce groupe d’influence adepte du secret veut aussi « convaincre que l’extrême-droite est une impasse. » Ils et elles veulent aussi « dire non à l’inéluctabilité de la victoire de l’extrême-droite et de son idéologie de la haine. »

*Les cinq obédiences signataires sont : Le Grand Orient de France. La Fédération Française de l’Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain. La Grande Loge Mixte Universelle. La Grande Loge Mixte de France. Ainsi que la Grande Loge Mixte de Memphis-Misraïm.