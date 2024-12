Des pompiers des Pyrénées-Orientales mobilisés pour aider Mayotte dévastée

Un détachement de cinq sapeurs-pompiers du SDIS 66 a quitté les Pyrénées-Orientales ce matin pour rejoindre Mayotte, récemment frappée par le cyclone Chido. L’équipe composée de spécialistes en sauvetage et d’un infirmier en médecine d’urgence s’engage dans une mission de solidarité cruciale pour répondre à la détresse des populations locales. Photo © SDIS 66.

Une intervention vitale dans un contexte de désolation

Sous la coordination du dispositif national de secours, les sapeurs-pompiers catalans intégreront un poste médical avancé pour offrir des soins essentiels et participer aux opérations de secours. Leur expertise en sauvetage, déblaiement et stabilisation des blessés sera décisive dans cette intervention d’urgence. Parmi eux, quatre membres de l’unité USAR (Unité de Sauvetage, d’Appui et de Recherche), détenteurs du CACES, apportent des compétences techniques pour évoluer dans des zones difficiles d’accès. Un infirmier spécialisé complétera ce dispositif pour soigner les victimes dans des conditions extrêmes.

Le départ s’est fait en présence des autorités locales, dont la présidente du Conseil d’Administration du SDIS 66 et des représentants de la préfecture. « Leur présence témoigne de l’importance de cette mission de solidarité et de l’engagement de l’ensemble des acteurs locaux pour soutenir les populations touchées par cette catastrophe », a précisé la direction départementale du SDIS 66 sur Facebook.

Le cyclone Chido : une catastrophe pour Mayotte

Formé début décembre 2024, le cyclone tropical Chido a atteint une intensité rare en catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson, avec des vents atteignant 250 km/h. Après avoir frôlé Madagascar, le cyclone a frappé Mayotte de plein fouet le 14 décembre. Placé en alerte violette par Météo-France, le département a subi des vents dévastateurs et des pluies torrentielles, laissant des infrastructures détruites et de nombreux habitants sans abri.

Les bilans préliminaires font état d’au moins 20 morts, d’un nombre important de blessés et de milliers de foyers privés d’électricité et d’eau potable. Les structures médicales, déjà fragilisées par le manque de moyens, peinent à faire face à l’afflux de victimes. Selon les experts météorologiques, la trajectoire exceptionnelle du cyclone, évitant Madagascar, a renforcé son impact sur l’archipel français, une conséquence qui interroge face au réchauffement climatique.

Face à cette catastrophe sans précédent, la solidarité nationale s’organise. Les secours envoyés depuis les Pyrénées-Orientales viennent renforcer un dispositif global déployé par la sécurité civile française, incluant des renforts aériens et maritimes. Les équipes, dont celle du SDIS 66, contribueront non seulement aux soins d’urgence mais aussi aux premières étapes de la reconstruction.