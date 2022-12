Carole Delga annonce un budget 2023 de 3,7 Milliards d’euros pour l’Occitanie

Article mis à jour le 15 décembre 2022 à 07:35

Lors d’une conférence de presse depuis Montpellier, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a présenté le budget 2023. Un budget qui se veut « vert » et « puissant » en termes d’investissements. Alors, qu’en 2022, la Région avait souffert d’une baisse des dotations de l’État de 15% (63 millions d’euros), Matignon a fait le choix en 2023 de ne pas réduire son soutien à la collectivité territoriale.

Les transports, premier poste budgétaire de la Région Occitanie

La Région Occitanie a prévu une enveloppe budgétaire de près de 1Milliard d’euros sur le volet transport et infrastructures. « Un budget lourd mais indispensable » selon Carole Delga. « Indispensable pour la transition écologique, avec les mobilités vertes, c’est aussi un levier puissant sur la question du pouvoir d’achat ». La Région a financé 13 millions de voyages à 1€ ; soit près de la moitié des déplacements de l’année. En 2023, Carole Delga entend dépasser les 14 millions de voyages à 1€. Les déplacements pour les rencontres sportives amateurs entrent désormais dans le dispositif « train à 1€ ». 17.000 clubs amateurs sont concernés tout comme les voyages scolaires en 2023. Ainsi la région Occitanie souhaite s’afficher comme la moins chère de France. Un boost également pour la fréquentation, puisque la Région s’enorgueillit de se placer au premier rang national. « L’ambition de cette politique est d’atteindre au plus tôt les 100.000 voyageurs par jour. La Région accentue donc sa politique tarifaire à petits prix. Selon une récente étude, 44% des voyageurs ayant pris un billet à un euro reprennent le train de façon plus régulière. Les trains liO enregistrent ainsi une hausse de 12% des recettes voyageurs. (…) L’effort sur le train paie, avec une hausse de la fréquentation de +22% depuis le début de l’année 2022 (+3% au niveau national) ».

Focus sur la RN116 de Perpignan à Bourg-Madame

Au-delà du transport ferroviaire, Carole Delga attend pour janvier 2023 la décision sur la reprise de la gestion de la Route Nationale 116, reliant Perpignan à Bourg-Madame. Cette route de montagne soumise à de fortes tensions naturelles est un enjeu fort pour le désenclavement territorial. Alors que Jean Castex était encore à Matignon, l’État s’était engagé à céder la gestion de cette route à la Région. Aujourd’hui cette gestion pourrait être portée entre la Région et le Département. À noter que dans le cadre du contrat de plan (2021-2027) signé entre l’État et la Région (CPER), une enveloppe de 108,4M€ est réservée aux travaux de réaménagement de la RN116 (108,4 millions d’euros, dont 54,2 millions d’euros portés par l’État).

Éducation et orientation avec 387 millions d’euros

Carole Delga a exposé le budget éducation formation. Elle a insisté sur le volet orientation « cœur des priorités régionales ». Pour Carole Delga, les nouveaux salons plus immersifs permettront de répondre à ces 42% de jeunes issus des zones rurales. Ils déclarent ne pas avoir été suffisamment informés sur les différents métiers. La Région entend également être chef de file dans la découverte des métiers au niveau national.

L’économie, l’emploi et la formation professionnelle sont dotés d’une enveloppe de 518 millions d’euros. Plus de 154 millions pour l’urgence climatique et un plan eau. L’enveloppe prévue pour la santé et les formations sanitaires et sociales est de 133 millions d’euros pour 2023.