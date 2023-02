Au 3e trimestre, dans la région, l’emploi progresse le plus fortement en Haute-Garonne (+0,7%) ainsi que dans le Gard et l’Hérault (+0,4% chacun), plus modérément dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales (+0,2% chacun) et encore plus faiblement dans le Tarn-et-Garonne (+0, %). L’emploi salarié stagne dans les Hautes-Pyrénées et recule dans les autres départements d’Occitanie.

Graphique ci-après : Évolution de l’emploi salarié au 3e trimestre 2022 en Occitanie © Insee