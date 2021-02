Covid-19 | Pas de Lalaland pour les gros festivals catalans ?

Alors que la saison estivale approche à grands pas, les festivals revoient leurs gammes. Roselyne Bachelot a annoncé la possibilité de maintenir les concerts en version assise ; et en respectant une jauge de 5.000 personnes maximum. “Ce cadre pourra bouger si les conditions s’améliorent”, précisait la ministre de la Culture la semaine dernière au micro d’Europe 1.

Dans de telles conditions, quels festivals catalans seront maintenus ? Sous réserve que les artistes acceptent de se produire devant un public assis, les festivals à taille humaine pourraient tirer leur épingle du jeu. Du côté des grands rassemblements nationaux, certains réfléchissent encore à un concept adapté aux restrictions sanitaires ; quand d’autres ne se font plus guère d’illusion. À l’instar de la grand-messe du métal à Clisson : “Le Hellfest est né d’une volonté de rassembler tous les amoureux de musiques dites “extrêmes” dans un cadre de communion collective et d’esprit de fête. Trouver un modèle résilient est une utopie, le penser irait à l’encontre même de l’ADN du festival.”

Festival Les Déferlantes Sud de France Juillet 2016 Argelès-sur-Mer

♦ Un avenir moins sombre pour Voix de Femmes, Live au Campo ou Pablo Casals ?

Voix de Femmes semble satisfaire la plupart des prérequis sanitaires. Parmi les premiers évènements de la saison, le festival de Maury accueille traditionnellement 3.000 estivants par soirée. La configuration du lieu permet l’installation de bancs ; et pourquoi des transats comme le proposaient les cinémas de plein air l’été dernier. L’esprit chaleureux et l’ambiance cosy du festival n’en seraient que renforcés.

La programmation exclusivement féminine de ce festival – qui fait la part belle aux textes – plaide également en faveur d’un maintien. Qu’en diront les têtes d’affiche Camélia Jordana, Pomme, Prudence, Hoshi et Kimberose ? L’heure est à l’espoir de ce côté des Fenouillèdes. Pour l’instant, les dates des 11 et 12 juin prochain sont toujours au calendrier.

Festival Voix de Femmes Maury Juin 2019 Clara Luciani

Du côté de Perpignan, le festival Live au Campo se tiendra du 20 au 27 juillet. Vue la politique culturelle de la mairie perpignanaise ces dernières semaines, nul doute que les notes de guitares et pianos résonneront entre les murs du cloître du Campo Santo. Qui plus est, le public, quelques centaines par soir tout au plus, y est traditionnellement assis sur des gradins. Alain Souchon, Véronique Sanson, et Kendji Girac sont annoncés cette édition 2021.

Parmi les plus anciens évènements musicaux de France, le festival Pablo Casals “propose – à côté des grands chefs-d’œuvre de la musique de chambre – la découverte de répertoires moins connus, classiques ou contemporains.” Directeur artistique du festival de Prades, Pierre Bleuse devra jongler avec une programmation qui compte de grands musiciens internationaux dont les déplacements seront un pari au regard du contexte sanitaire mondial.

Live au Campo 2017 – Véronique Sanson © Maïté Torres / MiP

♦ Des organisations dans l’attente des “concerts tests”

La ministre de la culture a annoncé l’organisation de deux concerts tests – avec un public debout – à Paris et Marseille en mars et avril prochains. L’objectif ? Trouver un modèle que les événements culturels pourront reproduire en vue de s’adapter à la pandémie. D’ici là, pas de piste de danse, pas de festivaliers libres de circuler ; les concerts seront appréciés assis, le masque sur la bouche.

Dans de telles conditions, on imagine le casse-tête auquel sont confrontés Ida Y Vuelta, la fête du Travailleur Catalan, Sirocco, Fest in Pia, ou le Désertival. Des rendez-vous musicaux où, habituellement, il fait bon de danser, boire devant les buvettes et flâner entre les stands.

Dub Inc au festival Ida Y Vuelta 2019 à la Casa Musicale de Perpignan

♦ L’Electrobeach, le plus gros festival des Pyrénées-Orientales

Un public jeune et nombreux (165.000 entrées en 2018), une ambiance frénétique, une foule compacte. Bref, une musique qui se vit. Pas sûr que l’annonce de la ministre ait ravi les amateurs de musique électronique et les responsables de ce festival qui s’inscrit parmi les plus importants d’Europe. Officiellement, aucune décision n’a pour le moment été prise par les organisateurs ; ni par le maire du Barcarès, Alain Ferrand. Mais l’équation semble compliquée.

Les organisateurs de l’Electrobeach de communiquer : “Nous ne prendrons pas de décisions hâtives (…). L’enjeu est bien trop important et il y va de l’avenir du festival, mais également de sa survie“. Et ils promettent “d’étudier toutes les possibilités“.

Feder, figure de la musique Electro

♦ Des Déferlantes XS au château d’Aubiry en 2021 ?

Autre grosse date qui attire les foules : Les Déferlantes ; le festival dont les deux scènes nichées dans un amphithéâtre naturel ont fait la réputation. Délocalisé cette année à Céret, l’événement a vu plus grand, et doit se tenir du 7 au 10 juillet peut-on encore lire sur le site web. Avec des têtes d’affiche telles que Soprano, Angèle, Ben Harper ou Jean-Louis Aubert.

Plus spacieux que celui de Valmy, le parc du château d’Aubiry pourrait être l’atout majeur de l’édition 2021. S’il recense habituellement 60,000 festivaliers, Les Déferlantes n’auront mathématiquement pas le même visage cette année. Peut-être un format XS comme avait préparé l’organisation en août dernier. À l’époque, la pandémie avait eu raison des efforts d’adaptation du célèbre festival.

