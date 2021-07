Covid l Flambée dans les Pyrénées-Orientales quand Emmanuel Macron durcit les règles

Le variant Delta, apparu en Inde, provoque une flambée des cas de covid dans notre département. Une hausse de 600% en quelques jours. Au niveau national, les indicateurs à la hausse et la stagnation de la vaccination conduisent Emmanuel Macron à prendre la parole pour annoncer de nouvelles mesures. Obligation vaccinale pour les soignants, pass sanitaire étendu et fin de la gratuité des tests PCR dès l’automne.

Même Guillaume Rozier, fondateur de l’outil d’utilité publique Covid-tracker, s’est alerté de la situation. Dans un tweet il déclare ; “Il se passe quoi dans les Pyrénées-Orientales (Occitanie), il y a eu un cluster ? Le nombre de nouveaux cas a été multiplié par 7 en une semaine ; (taux de croissance de 600% contre 60% en France !).”. Avec une courbe qui montre l’explosion du nombre de cas dans notre département par rapport au national.

Pour rappel, notre département est à ce jour le département de l’hexagone avec le plus fort taux d’incidence (130). Emmanuel Macron indique.

“Nous allons devoir mettre en place de nouvelles mesures pour freiner le virus. Parce que le niveau de vaccination y est encore très insuffisant et que les hôpitaux sont déjà sous forte pression, l’état d’urgence sanitaire sera déclaré dès demain en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion et un couvre-feu sera instauré. Pour autant, dans l’Hexagone – sauf dans les départements qui dépasseraient un taux d’incidence de 200 et verraient leurs hospitalisations augmenter, où des mesures de freinage pourront être prises par nos préfets – notre approche sera plus simple. Partout, nous aurons la même démarche : reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous”.