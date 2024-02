Patrimoine I Ponts et passerelles de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Récemment, un reportage télévisé recensait 700 ponts d’Occitanie considérés comme « dangereux » et qui nécessiteraient des aménagements. Au-delà de leur entretien, connaissez-vous les ponts et passerelles remarquables des Pyrénées-Orientales ? Des édifices qui ont tous une histoire à raconter et une particularité. Archive photo, passerelle de l’Archipel en janvier 2020.

La passerelle du théâtre de l’Archipel à Perpignan

Malgré les polémiques sur son coût, (5,7Millions d’euros), la passerelle qui enjambe la Têt fut inaugurée en juin 2015. Le pont qui mesure 130 mètres de long et 8 de large est réservé aux piétons et aux vélos. Pour Jean-Marc Pujol, maire de l’époque, cette passerelle est «une volonté de construire des ponts entre tous». Un symbole «de modernité et une passerelle entre les cultures quand elle est reliée au Théâtre de l’Archipel» selon Jean-Paul Alduy, ancien président de l’Agglomération de Perpignan. L’architecte de la passerelle souhaitant couper court à toute polémique sur la prise au vent de son pont déclarait : «au pire il risque de faire envoler quelques chapeaux»…

Le pont Gisclard (ou pont de Cassagne) à Sauto

Situé sur la commune de Sauto, ce pont qui porte le nom de son concepteur traverse La Têt à une hauteur de 80 m. Construit de 1905 à 1908, le pont Gisclard est situé sur la ligne de chemin de fer de Villefranche-de-Conflent à Bourg-Madame. Ce pont a été marqué par une tragédie le 31 octobre 1909. Six personnes sont décédées lors d’essais de charge dont Albert Gisclard, le concepteur. Une stèle située sur la RN 116 au-dessus du pont commémore cet accident ferroviaire.

Celle-ci est inscrite en tant que Monument Historique depuis le 11 avril 1995. Le pont avait été classé Monument Historique 24 ans plus tôt, le 29 avril 1997. Pour son 100e anniversaire, le pont a été repeint par l’entreprise Atlantic Littoral Peinture basée en Gironde. Après avoir été le premier pont ferroviaire métallique réalisé en France, le pont Gisclard est aujourd’hui le seul pont suspendu ferroviaire encore en service dans l’Hexagone. En effet, il est franchi quotidiennement par le célèbre Train jaune, un symbole des Pyrénées Catalanes.

Le pont du Diable à Céret

Construit en 1321 sous les Rois de Majorque, le pont du Diable ne se compose que d’une seule arche et enjambe La Tech. Considéré comme un véritable chef-d’œuvre architectural, à l’instar du Palais des Rois de Majorque de Perpignan, ce pont était utilisé pour communiquer entre les deux rives de la rivière du XIVe au XXe siècle. Classé Monument Historique en 1840, le pont du Diable tient son nom d’une légende selon laquelle c’est le Diable lui-même qui aurait construit l’édifice en une nuit seulement.

Le pont-aqueduc d’Ansignan

Ce pont a une particularité, il est construit – en partie – sur deux niveaux, un pont-tunnel sur la partie inférieure et un aqueduc sur la partie supérieure, qui enjambe la vallée de l’Agly. Ce pont a une particularité : ses 29 arcades sont toutes différentes. Certaines sont très étroites, d’autres sont beaucoup plus larges. Ce pont constitue l’emblème du village et c’est le seul aqueduc rural édifié durant la période antique encore en activité en Europe. Il a été classé Monument Historique en 1974.

Tout comme la Maternité Suisse d’Elne, le pont-aqueduc d’Ansignan fait partie de la sélection de la Mission Stéphane Bern pour le Loto du patrimoine 2023. Les travaux concernent l’étanchéité du canal, la dévégétalisation de l’ensemble de la structure, le calfeutrement des fissures et les reprises des parements des arches en pierres de taille. Des travaux nécessaires pour consolider le pont.

Le pont Séjourné (ou pont de Fontpédrouse)

Le pont Séjourné est un viaduc ferroviaire permettant à la ligne de Cerdane de franchir la Têt. Conçu par l’ingénieur Paul Séjourné, l’édifice se compose de deux étages séparés par un tablier intermédiaire dont la construction a débuté en 1906 pour s’achever deux ans plus tard. Il a été inauguré en même temps que le chemin de fer du Train Jaune le 18 juillet 1910. Inscrit en tant que Monument Historique depuis le 30 décembre 1994, le pont Séjourné est bâti avec des pierres de la région. Il fait partie avec le pont Gisclard des deux ponts empruntés par le Train Jaune.

Le pont mégalithique d’Eyne

Pour découvrir ce pont mégalithique, il ne faut pas prendre le train mais faire de la randonnée au départ d’Eyne. Il est constitué de grosses pierres recouvertes d’une dalle afin de permettre le passage des charrettes. Mais face à des engins agricoles de plus en plus lourd, la dalle a cédé au XXe siècle. Le pont a été reconstruit à l’identique par des jeunes du lycée agricole. Il n’est plus utilisé aujourd’hui et représente simplement un témoignage du passé. Il est situé non loin du pont médiéval d’Eyne, un pont dont il ne reste plus que les deux piles faites de grosses pierres. Deux petits monuments préhistoriques à découvrir lors d’une balade archéologique.

Le pont romain de Sournia (ou pont de Rocquevert)

Sélectionné par Kiki Mag Travel comme le lieu le plus photogénique des Pyrénées-Orientales, le pont romain de Sournia se situe entre Montalba-le-château et Sournia. Les amateurs de photographies aiment sa grande arche et son reflet dans la Desix. Une randonnée dans les Fenouillèdes permet de partir à la découverte de tous les ponts romains de Sournia.