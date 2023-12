Perpignan, le Palais des Rois de Majorque un lieu à découvrir ou redécouvrir

Article mis à jour le 27 décembre 2023 à 10:52

Le Palais des Rois de Majorque est un des lieux les plus visités de Perpignan. Situé sur les hauteurs de la ville, il domine la cité catalane et permet de profiter d’une vue incroyable sur les Pyrénées-Orientales. Mais quelle est l’histoire de cet édifice ? Qu’est ce qui se cache derrière ses murs blancs ?

Un peu d’histoire…

En périphérie de la ville médiévale, le Palais des Rois de Majorque a été érigé sur la butte du Puig del Rey au XIIIe siècle. C’est Jacques II, le fils cadet de Jacques Ier d’Aragon qui fit bâtir ce palais. Le prince héritier du royaume de Majorque souhaitait ainsi exprimer la légitimité de sa nouvelle dynastie, face au peuple et surtout à la puissante couronne d’Aragon dont il était vassal et dont il ne cessa de vouloir s’affranchir.

Devenu roi de Majorque, Comte de Roussillon et de Cerdane et seigneur de Montpellier, Jacques II désirait que Perpignan devienne la capitale continentale du royaume de Majorque. À la faveur des guerres entre les royaumes de France, de Castille et d’Aragon et la signature du traité des Pyrénées, le territoire fut définitivement rattaché au royaume de France en 1659. La construction du Palais des Rois de Majorque rappelle le statut de Perpignan comme centre politique, culturel et économique de la Méditerranée médiévale.

Une architecture particulière mêlant art roman et art gothique

Débuté en 1274 dans un style roman, le château a été achevé après 1300 dans un style gothique après des fortifications de Louis XI, Charles Quint et Vauban. Longtemps appelé le Château de Perpignan, le Palais des Rois de Majorque se démarque par son architecture. Ce n’est qu’à partir du XVIe siècle que les murailles sont érigées pour transformer le château en citadelle.

Ce grand château du Moyen-Âge se cache derrière les portes d’une citadelle. Il faut gravir plusieurs marches avant d’arriver dans la cour centrale entourée par des arcades et permettant d’accéder à différentes salles situées sur deux étages : la grande salle de banquet, la chambre du Roi, celle de la Reine, la salle à manger du Roi, les galeries de la Reine ou encore les appartements royaux. La chapelle, célèbre pour son ciel étoilé, sépare les appartements du Roi de ceux de la Reine. Un accès dissimulé permettait de passer d’un appartement à l’autre sans être vu.

Le palais est adossé à l’enceinte sud de la ville de Perpignan, le bâtiment a une forme carrée de 60 mètres de côté. L’architecture mêlant à la fois les éléments de protection d’une forteresse et le raffinement d’un palais, fait du Palais des Rois de Majorque le premier palais forteresse, bien avant le palais des Papes d’Avignon ou le château de Vincennes.

Une vue à couper le souffle

Gravir les dizaines de marches de la tour des Hommages offre une récompense unique : une vue incroyable et panoramique sur toute la plaine du Roussillon et les Pyrénées sans oublier la montagne sacrée des Catalans, le Canigou. Une table d’observation guide le visiteur pour lui faire découvrir le département d’Est en Ouest et du Nord au Sud.

Les deux chapelles superposées – la chapelle haute réservée au Roi et la chapelle basse pour la Reine – forment le bâtiment le plus haut du Palais des Rois de Majorque. Il est plus élevé que la tour de l’Hommage pour une raison bien précise : montrer que le pouvoir de Dieu est supérieur à celui du roi.

Le Palais des Rois de Majorque abrite également des jardins, perchés sur une colline, qui surplombe les toits de Perpignan. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent pleinement profiter de la vue mais à l’époque cet espace était occupé par des animaux divers (ours, lions, autruches…) ainsi que des arbres fruitiers et des fleurs.

Et aujourd’hui, que cache le Palais des Rois de Majorque ?

Inscrit depuis 1935 aux Monuments Historiques, le Palais des Rois de Majorque est la propriété du Département des Pyrénées-Orientales depuis 1958. Aujourd’hui, le Palais des Rois de Majorque accueille les événements organisés par le Conseil départemental.

Depuis le 28 avril 2021, les anciennes écuries du Palais sont transformées en une salle immersive. Sur les murs de la salle, se succèdent les scènes des « jardins enluminés ». En 12 minutes, la scénographie permet de revivre les 4 saisons des jardins des Rois de Majorque. Les dessins inspirés des enluminures médiévales illustrent entre autres la récolte d’olives, mais aussi la ménagerie du Roi. Jacques II possédait, des lions, des paons, des loups, des ours ou des autruches. Selon les archives, il s’agit d’animaux rapportés en souvenir des expéditions ou offerts par des cours amies.

D’autres expositions temporaires (généralement d’artistes locaux) se tiennent. Une exposition entièrement consacrée au grenat occupe une salle du Palais jusqu’en décembre 2025.

En octobre 2023, c’est également au Palais des Rois de Majorque que s’est tenue l’édition de Valeurs en fête et que ce sont réunis les représentants de l’Eurorégion pour tenter de répondre aux défis du changement climatique au niveau eurorégional.

Des visites guidées sont organisées pour en apprendre plus sur ce lieu chargé d’histoire.