Le Petit Festival de la Côte Vermeille voit les choses en grand

Une chose est sûre : le Petit Festival de la Côte Vermeille va faire parler de lui. Cette 3e édition qui se tiendra du 18 au 22 août 2023 est consacrée à l’air. Toute la programmation, composée de représentations, de conférences, d’ateliers, de concerts et d’expositions, est concentrée autour de ce thème.

4 communes du département des Pyrénées-Orientales accueillent ce festival : Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère.

Pourquoi ce thème de l’air ?

Le Petit Festival de la Côte Vermeille a été créé en 2021 par Razerka Ben Sadia-Lavant. La metteure en scène souhaitait fonder un festival consacré à l’art et à l’environnement, où mêle art et culture scientifique. Après l’eau et la terre, c’est donc un autre élément qui a été choisi pour être le thème de cette 3e édition. Un thème fort puisque, comme le rappelle la directrice du festival « du premier cri à la naissance, au dernier souffle, notre vie humaine est conditionnée par la respiration ».

Razerka Ben Sadia-Lavant rappelle également que, en ce contexte de réchauffement climatique, l’air et la santé forment des enjeux majeurs. Plusieurs spécialistes seront invités à s’exprimer sur l’urgence climatique. Ils donneront des solutions, à l’échelle individuelle et collective, pour continuer à profiter de cet air pour respirer.

L’air est aussi ce qui permet de s’exprimer. Plusieurs artistes, à la voix connue et/ou singulière, seront présents pour aider à mieux comprendre le pouvoir de la voix sur les sens et les émotions. Des danseurs seront présents pour un spectacle à couper le souffle. Acteurs et lecteurs ne sont pas oubliés au cours de ce festival. Ils interpréteront des œuvres dans lesquelles le vent serait presque un personnage.

Le déroulement du Petit Festival de la Côte Vermeille

Le Petit Festival de la Côte Vermeille est un festival itinérant. L’inauguration aura lieu le 18 août à Port-Vendres à 19h30 mais des conférences et spectacles se tiendront dès 9h30 dans la ville. Le samedi 19 et dimanche 20, le festival prend la direction de Banyuls-sur-Mer. Le lundi 21, c’est à Collioure que toute la programmation sera donnée. Enfin, pour son dernier jour, Le Petit Festival de la Côte Vermeille s’installe à Cerbère. Un bal sera donné sur la place de la République à partir de 23h.

Cette organisation permet au public de pouvoir assister à l’ensemble des spectacles sans changer de ville au cours de la journée. C’est aussi une façon de donner une image différente des lieux emblématiques des communes participantes. Par exemple, le château royal de Collioure devient, tour à tour, une salle d’exposition, de conférence et un théâtre.

Parmi la vaste programmation proposée, la rédaction a arrêté son choix sur…

Conférence et dégustation Le Vinaigre de la Guinelle. Chandra Brune, directrice de la vinaigrerie, expliquera le rôle de l’air dans la fabrication du vinaigre.

Conférence La Voix dans tous ses états. David Le Breton, en compagnie de Sonya Mellah, comédienne et voix de FIP radio, s’interrogera sur les origines d’une voix et son pouvoir.

Service à tous les étages – Quand le souffle devient divin par Antoine Le Ménestrel, la compagnie Les Lézards Bleus et Céleste Ingrand. Un spectacle en plein air où Antoine Le Ménestrel gravira à mains nues l’église de Port-Vendres. Il sera accueilli au sommet par le chant lyrique de Céleste Ingrand.

Iphigénie, une histoire de vent qui a mal tourné. Une création d’après Iphigénie d’Euripide et Agamemnon d’Eschyle. L’adaptation et la mise en scène ont été réalisées par Razerka Ben Sadia-Lavant. Une histoire de famille qui vire à la tragédie à cause du manque de vent.

La soirée Tchoutchouka du 19 août : le public aura la possibilité de découvrir 3 spectacles – une lecture, de la danse contemporaine un concert – durant cette soirée. L’after sera assuré par Léah Babel et Géraldine Schenkel qui proposeront des tangos argentins et des posteggias napolitaines. Toutes les voix du monde se mêleront au cours de la soirée.

La régate en optimiste, ouverte à tous, animée par Christophe Ranger. Celle-ci donnera l’occasion de découvrir les tableaux peints sur les voiles des optimistes par les élèves des 4 écoles de la Côte Vermeille, de la maternelle au collège.

Agatha Christie : figure incontournable du festival

Chaque année, un polar d’Agatha Christie est mis à l’honneur à travers une création. Après Mort sur le Nil en 2021 et Les Vacances d’Hercule Poirot en 2022, c’est La Maison du Péril qui a été sélectionné pour cette nouvelle édition. Cette année, ce sont les jeunes du Conservatoire d’Art Dramatique de Toulouse qui mèneront l’enquête durant 4 épisodes présentés au public. Le premier est à découvrir le 19 à la salle Bartissol de Banyuls-sur-Mer, le deuxième le lendemain au même endroit, le troisième au château royal de Collioure le 21 et le dénouement se fera sur la place de la République de Cerbère le 22 août, jour de clôture du festival.

La programmation Jeune Public

Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler de Luis Sepúlveda. Une création de la compagnie Troupuscule et Razerka Ben Sadia-Lavant. Un conte pour découvrir la solidarité, la nature et la poésie.

Le Poids de la Légèreté de Claire et Joseh Garrigue. Un spectacle tout public où les deux artistes, munis de leurs instruments dévoilent l’univers sonore qu’ils ont créé autour des oiseaux et de leur spécificité à la Massane.

Un atelier pour tous, de 7 à 77 ans pour fabriquer des éoliennes en papier avec Romain Llapasset, de l’association Energ’Ethiques66. Le but de cet atelier participatif est de construire un moulinet sur le modèle des pâles d’éoliennes modernes.

Le programme détaillé avec les horaires et les tarifs peut être consulté sur le site de l’évènement : https://lepetitfestivaldelacotevermeille.fr