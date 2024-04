100 millions d’euros d’ici 2028 : la Région Occitanie présente l’acte 2 du plan vélo

Article mis à jour le 17 avril 2024 à 18:47

Le lieu de la conférence de presse n’a pas été choisi au hasard. Pour cet acte 2 de son Plan Vélo (le précédent a été lancé en mars 2020), la Région a invité les médias ce mercredi 17 avril au cœur du quartier Saint-Matthieu à Perpignan, dans les locaux de la Casa Bicicleta.

Faciliter l’intermodalité, encourager la pratique du vélo au quotidien, soutenir la filière régionale… 15 objectifs sont sur la table pour améliorer la pratique du vélo au quotidien dans la Région. Les Pyrénées-Orientales aussi sont concernés.

100 millions d’euros sur quatre ans pour favoriser la pratique du vélo

L’association La Casa Bicicleta, maison bicyclette en Espagnol, promeut la pratique du vélo avec un atelier d’auto- réparation pour apprendre la mécanique, des formations dispensées à ses adhérents, mais aussi des cours de vélo destinés aux petits comme aux grands. Quant à Perpignan, elle stagne en bas du classement des villes où il fait beau se déplacer à vélo (selon la fédération des usagers de la bicyclette).

Agnès Langevine a donc décortiqué à quoi serviront les 100 millions d’euros débloqués pour favoriser et développer la pratique du vélo. Pêle-mêle parmi les 15 mesures à horizon 2028 : soutenir la réalisation de pistes cyclables sécurisées (la Région a participé aux travaux de la connexion de la voie verte à Torreilles, et à la liaison Toulouges-Canohès), aider à l’acquisition de vélos ou encore contribuer au développement de la filière locale. Pour cela 70 entreprises ont été identifiées sur l’Occitanie, représentant un millier d’emplois. Dans le département ce sont les entreprises Caminade et Paulette qui ont été soutenues.

Autre dossier de taille : l’intermodalité ou connexion entre les moyens de transport

Autrement dit : faire en sorte que l’usager puisse facilement accéder aux bus et aux trains avec son vélo. Concernant les bus de la Région, il n’est pas encore prévu de les équiper de porte-vélos pour encourager les usagers à choisir ce mode de transport, en particulier en zone de montagne : « Nous n’avons pas d’acceptation de la part des prestataires pour avoir un service de qualité », commente l’élue EELV.

À propos des trains, le chantier est de taille pour améliorer l’accessibilité des gares. Et en raison des hausses de fréquentation sur le réseau de TER, en particulier l’été, « beaucoup de gens ne peuvent plus prendre leur vélo dans le train par manque de place. On cherche d’autres alternatives », selon Agnès Langevine. Les méthodes des pays du nord de l’Europe sont scrutées de près : « on travaille à la possibilité pour les usagers de laisser leur vélo à la gare de départ, pour récupérer un deuxième vélo dans la gare d’arrivée ». Mais une des limites principales à la réalisation de ces objectifs réside dans le fait que la Région n’est bien souvent pas le maître d’ouvrage sur le projet. Comme avec la réalisation des pistes cyclable, le conseil régional peut cofinancer ces infrastructures, mais rarement prendre la main, ce n’est pas toujours de sa compétence.

Le plan vélo de la région veut encourager le vélo pour les lycéens

Ce qui l’est en revanche, c’est la gestion des lycées. Le plan Vélo prévoit ainsi d’encourager les lycéens à se mettre aux deux-roues avec des éco-chèques ou encore des flottes de vélos de prêt dans certains établissements. Dans les Pyrénées-Orientales, des discussions sont en cours pour équiper le lycée de Canet-en-Roussillon.

Agnès Langevine a tenu à rappeler que cette enveloppe de 100 millions d’euros n’est pas répartie en amont selon les territoires d’Occitanie. Les financements se font en fonction des dossiers déposés par les acteurs locaux (communes, intercommunalité, associations, entreprises). L’élue a souligné que la mairie de Perpignan n’avait jusque-là pas sollicité l’aide financière de la Région pour aider à la réalisation de pistes cyclables (une information que nous n’avons pas été en mesure de vérifier).

Avec le changement climatique et l’impérieuse transition écologique, la promotion de la pratique du vélo semble devenue une des priorités des acteurs publiques locaux. Récemment, c’est l’agglomération Perpignan Méditerranée Métropole qui a annoncé une aide de 250 € destinée aux habitants pour l’achat d’un vélo.