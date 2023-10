Vélo, train, covoiturage, les nouvelles aides 2023 à la mobilité en Occitanie

Dans un article publié en début d’année 2023, la rédaction était revenue sur les aides accordées pour l’achat d’un vélo neuf. Au cours de l’année, un nouveau dispositif avait vu le jour, toujours dans cette optique d’encourager la pratique des modes de transport doux.

Lors de la commission permanente du 20 octobre 2023, la région Occitanie a souhaité renforcer ses investissements pour la mobilité durable. Quelles sont les nouveautés pour le vélo ? Quid des autres façons de se déplacer ?

Des aides supplémentaires pour se déplacer à vélo en Occitanie

Déjà initiatrice de l’éco-chèque mobilité destiné aux plus de 18 ans, la région Occitanie lance l’éco-chèque mobilité lycéen pour les 19.500 élèves boursiers de Seconde. L’aide prend en charge 50% du prix du vélo « musculaire » jusqu’à 200€. Ce dispositif s’inscrit dans le Plan Régional Jeunesses de mars 2023. Le but de celui-ci est de donner des solutions aux jeunes pour qu’ils puissent choisir leur destin, être protégés et favoriser leur engagement citoyen. Ce Plan Jeunesses est constitué de trente propositions articulées autour de six priorités dont les mobilités quotidiennes.

Pour rappel, le dispositif d’aide financière mis en place pour inciter les habitants à acquérir un vélo électrique. Pour en bénéficier, le vélo doit avoir été acheté à compter du 1er juillet 2023 auprès d’un professionnel exerçant en Occitanie. La batterie du vélo ne doit pas contenir de plomb et le vélo ne doit pas être cédé dans l’année suivant son acquisition. Le montant de l’aide est fixé à 200€.

Des nouveautés sur les rails

Pour son réseau liO Train, la région Occitanie a désiré acheter 18 rames « Regio 2N » d’Alstom. Ces trains régionaux sont jugés plus confortables, plus accessibles, plus sûrs et plus ponctuels tout en restant les moins chers de France. Une première salve de 11 rames a été commandée, pour un coût de 142,6 millions d’euros HT. Chaque rame contient 503 places dont 343 assises. La livraison est attendue pour le second semestre 2026. Ces rames s’ajouteront aux 18 déjà présentes sur le réseau. Une solution pour atteindre cet objectif de transporter 100.000 voyageurs par jour, contre 80.000 aujourd’hui.

Pour y parvenir, la région Occitanie mise sur un argument : les tarifs attractifs. Chaque profil de voyageur – jeune, senior, régulier, occasionnel, sportif, scolaire, groupe – peut profiter de tarifs adaptés. Depuis septembre 2023, le dispositif « + = 0 », qui fait la fierté de la région, est étendu aux jeunes dès 16 ans. Cette offre sera également disponible sur les lignes régulières du réseau liO autocars aux 18-26 ans et aux apprentis de 16 à 18 ans.

Le dispositif « + = 0 » a été un véritable succès puisque, sur la seule année 2023, ce sont 14 millions de voyages qui ont été proposés à 1€ seulement. Le taux de satisfaction des usagers s’élève désormais à 92%, alors qu’il était à 85% en 2018.

Et pour les déplacements en voiture ?

La région Occitanie a adopté un plan régional de covoiturage pour étendre son offre de mobilité jusqu’au dernier kilomètre. Dans le même esprit que la gamme tarifaire des autres services (car et train), le « covoiturage liO » apporte des garanties de sécurité et qualité de service aux usagers.

Cumulable avec la prime de 100€ financée par l’État, l’aide financière est accordée aux conducteurs et passagers sur les trajets inférieurs à 30 km. Le montant de celle-ci est compris entre 0,60€ et 2,60€ par trajet pour le passager et de 2 à 3€ pour le conducteur.

La région Occitanie finance la différence entre l’indemnité du conducteur et le prix payé par le passager. L’indemnité minimum est de 2€ pour les trajets jusqu’à 20 km puis de 0,10€ par kilomètre pour les trajets de 20 à 30 km. Au-delà de 30 km, ce sont les trajets en liO Car ou en liO Train qui sont préconisés.

L’Occitanie : vitrine des mobilités

En plus de la nouvelle convention 2023-2032 relative à l’exploitation des trains régionaux, la région Occitanie et la SNCF ont signé un partenariat inédit pour faire de la région une vitrine des mobilités douces, aux services de tous. La région est d’ailleurs la seule de France à s’être engagée avec l’opérateur national sur une durée de dix ans.

Grâce à sa politique tarifaire, l’Occitanie est devenue la région française où la progression de fréquentation est la plus importante. La SNCF mise sur une mobilité de l’excellence avec une gestion du parc matériel optimisée, plus de synergies avec les autres transporteurs, une offre métropolitaine renforcée à Toulouse et Montpellier, un doublement du fret et une meilleure accessibilité des quais et des bâtiments.