Des employés en vert et contre tous

À l’inverse, dans les métiers où les femmes sont plus représentées, le niveau de qualification est plus élevé ; et des diplômes de l’enseignement supérieur sont souvent requis pour accéder aux postes. Les emplois de l’économie verte ouvrent davantage leurs portes aux femmes (+4% en 10 ans). Cela se remarque surtout dans les emplois les plus qualifiés, en particulier chez les cadres de la production et de la distribution d’énergie et d’eau ainsi que chez les ingénieurs.