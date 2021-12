Occitanie | Ma petite entreprise connaît pas la crise

En revanche, les mesures sanitaires ont mis à l’arrêt certains secteurs d’activité ; et cela s’est également ressenti dans les créations d’entreprises. Les plus touchés sont l’hébergement, la restauration, l’enseignement ainsi que les services aux particuliers. En 2020, le recul le plus important concerne le secteur de l’organisation de foires, de salons professionnels et de congrès (-38%). Par rapport à l’année précédente, les créations dans la restauration traditionnelle et les débits de boissons diminuent de 26%.