Cadres | Une crise sanitaire qui bouleverse le monde du travail

La crise sanitaire a permis aux cadres de modifier leur rapport au travail – qui perd peu à peu cette dimension statuaire – et de revoir l’organisation de leur vie. À la question « depuis le début de la crise sanitaire, dans lequel de ces domaines y a-t-il eu le plus de changements selon vous ? », le domaine « dans l’organisation de son travail » arrive en tête à 28%. L’écart avec le suivant « dans l’usage des outils numériques » est notable puisqu’il ne concerne que 21% des sondés.

Les cadres interrogés placent les amis (95%) et la famille (94%) comme les deux domaines les plus importants de leur vie. Le statut au sein de l’entreprise semble moins compter (89%) et arrive même après les loisirs (93%) et le pouvoir d’achat (91%).

Les cadres ont donc la volonté d’accorder moins d’importance à leur travail pour se consacrer davantage à leur vie sociale et leur vie de famille.