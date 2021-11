Emploi | 30.000 places de formation à saisir en Occitanie avant fin 2021

La Région Occitanie mise sur la formation professionnelle. Avant fin 2021, 30.000 places de formation sont à saisir. Objectif ? Répondre à la demande de qualification des demandeurs d’emploi et aux besoins des entreprises sur les 13 départements de la Région. Partant du constat que le taux de chômage des Français sans diplôme est 3 fois supérieur à ceux ayant un diplôme Bac +2, l’Occitanie a fait le choix d’investir sur la formation. Ainsi en 2020, la Région a délivré près de 100.000* formations, figurant ainsi à la 4e place des régions qui forment le plus. Dans les Pyrénées-Orientales, près de 12.000 personnes sont entrées en formation entre juin 2020 et juillet 2021.

♦ Dans les Pyrénées-Orientales, 10 métiers concentrent 30% des offres d’emploi

Parmi les métiers les plus en tension, on retrouve les métiers de l’hôtellerie-restauration, ou de l’aide à la personne. Selon « le besoin de main-d’œuvre » édité en mai 2021, 1.780 projets de recrutement des entreprises des Pyrénées-Orientales se feront dans les services aux entreprises (Agents d’entretien de locaux, agent de sécurité ou secrétaires bureautique).

Selon la vice-présidente à la formation professionnelle, Marie Castro, les offres de formation financées par la Région répondent à plusieurs enjeux. « Nous voulons favoriser la justice sociale, en donnant la priorité aux personnes les plus éloignées de l’emploi. Ces formations accompagnent les dynamiques économiques et répondent aux besoins en compétence des entreprises d’Occitanie. Nous souhaitons développer une offre de formation de proximité sur l’ensemble du territoire ».

♦ Des formations qualifiantes ouvertes aux personnes inscrites à Pôle Emploi

Parmi les formations proposées, certaines permettent d’acquérir les compétences et les qualifications nécessaires pour accéder aux entreprises qui recrutent. Ainsi via « Qualif pro« , vous pouvez passer le diplôme pour devenir éducateur sportif ou assistant de vie aux familles.

Selon Pôle emploi, le secteur Professionnels de l’animation socioculturelle fait partie des métiers qui recrutement dans les Pyrénées-Orientales. Parmi les formations qualifiantes, nombreuses répondent au secteur du bâtiment. Même si près de 90% de formations portent sur les 1er niveaux de qualification, des formations supérieures sont ouvertes. Ainsi, on trouve dans le programme de formation régional, DUT, licences professionnelles ou des masters.

Parmi les cursus, la licence professionnelle de management des petites entreprises durables à Perpignan ou le diplôme universitaire de technicien en aquaculture à Montpellier.

Salon TAF Perpignan 2020 (photo prise avant l’épidémie de Covid-19).

Top 5 des métiers pour les intentions d’embauche BTP en Occitanie :

– Ouvriers non qualifiés du bâtiment : 2.400 (second œuvre) et 2.350 (gros œuvre)

– Maçons : 2.330

– Ouvriers qualifiés des TP : 1.170

– Plombiers chauffagistes : 1.150 Top 5 des métiers pour les difficultés de recrutement BTP en Occitanie :

– Charpentiers (bois): 95%

– Géomètres: 89%

– Couvreurs : 82%

– Plombiers chauffagistes : 76%

– Dessinateurs du BTP : 76%

♦ Lever les barrières en amont de l’emploi

Au-delà des compétences ou des qualifications, certains publics sont particulièrement éloignés de l’emploi. Pour la Région, il s’agit de lever certains freins au retour à l’emploi. Selon les services de Pôle Emploi, le bassin d’emploi de Perpignan compte 37% des demandeurs d’emploi qui comptent au moins une de ces problématiques, dont l’exclusion numérique ou les capacités à l’insertion et à la communication. Ainsi la région met en place des formations spécifiques via des dispositifs spécifiques.

– Déclic : formation courte pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans ayant quitté le système scolaire sans diplôme, et souhaitant se préparer à un retour en formation.

– Ecoles de la 2ème chance (E2C) : accompagnement individualisé visant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans inscrits à Pôle Emploi (dérogation de 26 à 30 ans).

– Lectio : formation de lutte contre l’illettrisme pour les demandeurs d’emploi et les salariés.

– Projet PRO : formation permettant, aux demandeurs d’emploi, de construire leur projet professionnel et d’acquérir les premiers gestes professionnels.

France, Perpignan, 2021-09-02. Stand Pôle Emploi au salon TAF. Arnaud Le Vu / Hans Lucas.

♦ Des formations commandées pour répondre aux besoins du territoire

Selon Marie Castro, « l’offre de formation est construite à partir de très nombreuses informations ; analyses des agences de Pôle Emploi, liens avec les acteurs économiques, expression des besoins par les entreprises, les clusters, les branches professionnelles (notamment au travers de leurs observatoires emploi-formation), données statistiques, remontées territoriales, etc. » .

Déjà bien avant la crise sanitaire, les besoins en personnel soignant étaient prégnants. Parmi les recrutements prévus en Occitanie, les métiers d’aide-soignant ou d’infirmer sont dans le top 10. D’où un volet spécifique de formations pour ce secteur. Les frais pédagogiques de la formation d’aide-soignant sont pris en charge à 100% par la Région. Sous certaines conditions, pour les étudiants non pris en charge par Pole emploi, la Région peut verser une rémunération pour les formations d’aide-soignant.e ou d’auxiliaire de puériculture.

Parmi les dispositifs proposés, Innov’emploi permet de la mise en œuvre des actions expérimentales sur des formations de niche. La Région prend en charge les coûts pédagogiques et d’ingénierie. « Il s’agit d’être agile et de coller au mieux aux besoins des acteurs économiques et des territoires », soulignait Emmanuelle Gazel, ancienne vice-présidente de la Région.

Remplissez le formulaire sur le site de la Région pour être rappelé dans les 48h par l’un de nos conseillers ou contactez le 0800.00.70.70. Si vous vous interrogez sur un nouveau chemin professionnel ? Le quizz, « Quel métier me correspond » peut aider.

♦ Focus sur l’IRTS** de Perpignan

L’IRTS de Perpignan propose des qualifications de tous niveaux dans les métiers du sanitaire et social. La structure est gérée par l’association Faire Economie Sociale et Solidaire. Afin de s’adapter à l’évolution numérique, la Région lui accorde 40.356 € pour s’équiper et développer l’enseignement digitalisé. Parmi les formations disponibles à Perpignan, diplôme d’État de moniteur éducateur ou d’éducateur spécialisé.

*Sources Observatoire Pole Emploi Occitanie.

** IRTS : Institut régional du travail social

