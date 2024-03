Article mis à jour le 14 mars 2024 à 14:34

Une réunion d’information s’est tenue ce 13 mars au Théâtre de la Complicité de Perpignan. Objectif ? Annoncer les motifs et les détails de la manifestation prévue ce samedi 16 mars, contre le projet de golf à Villeneuve-de-la-Raho. Parmi les opposants, riverains, associations et militants appellent à une large mobilisation pour stopper le futur green.

À l’image des bassines de Sainte-Soline, ou du chantier de l’A69, à défaut de devenir la Zone à défendre des Pyrénées-Orientales, le golf de Villeneuve-de-la-Raho est d’ores et déjà devenu un symbole.

Ces habitantes et habitants impuissants face à ce golf qui prend de la place

Germaine s’avance face à la cinquantaine de personnes présente dans l’assemblée. Cette Villeneuvoise opposée à la ZAC golfique (Zone d’aménagement concertée), un projet vieux de 20 ans, et dont les travaux ont débuté en novembre dernier, a été invitée par un collectif d’associations environnementales à venir s’exprimer en réunion publique. Les personnes présentes, installées dans le théâtre de la Complicité à Perpignan ce mercredi soir, sont attentives.

Comme pour se donner du courage, elle tient entre ses mains un texte imprimé de plusieurs pages « qu’elle voulait lire pendant les vœux de Madame Irlès (maire de Villeneuve de la Raho, ndlr) sans y arriver. » Dans ce petit plaidoyer, Germaine revient sur l’état du climat actuel, le dernier rapport du Giec qui prévoit un état de stress hydrique permanent pour l’ensemble du pourtour méditerranéen à partir de 2025, la sécheresse globale, autant d’arguments contre la construction de ce golf et des 600 logements qui vont avec. « C’est aussi un problème d’exemplarité qui accentue l’inaction du plus grand nombre et augmente la défiance envers nos politiques », conclut-elle.

Chaleureusement applaudie à la fin de sa prise de parole, celle qui s’oppose depuis plusieurs années au projet revient sur la défense de la maire de Villeuneuve-de-la-Raho. Jacqueline Irles répète inlassablement que ce sont les eaux récupérées de la station d’épuration qui arroseront les pelouses. Germaine s’interroge sur les travaux nécessaires pour relier la station d’épuration, située au sud de la commune, à la ZAC golfique située plus au nord.

Ce qui émerge aussi de ce témoignage, c’est la difficulté pour les habitants de la commune à se réunir pour débattre et échanger sur le sujet, voire à manifester leur opposition. Dans l’assistance, deux autres habitantes de Villeneuve-de-la-Raho opinent. Selon l’une d’elles : « beaucoup de Villeneuvois pensent que ce golf sera un tampon vert dans le village, et que c’est toujours mieux que d’avoir cette zone entière construite avec des logements. »

Les opposants chauffent leurs voix avant la manifestation du samedi 16 mars

Si les habitants opposés au projet ont peiné à se mobiliser, les associations environnementales comme Frene66 et En Commun, installées au premier rang, ont d’ores et déjà déposé plusieurs recours en justice visant à contester la prorogation de la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet par le préfet des Pyrénées-Orientales. Parmi les arguments avancés, « une absence de circonstances nouvelles et de modifications substantielles du projet », ce que conteste Frene66 et En Commun.

Philippe Assens, représentant des deux collectifs, précise notamment que les données climatologiques, qui ont servi à l’enquête publique, datent d’avant 2016. Concernant l’argument de la réutilisation des eaux usées, le militant le balaie d’un revers de main, assurant que dans le dossier initial, « le volume d’eau issue de la station est calculé pour 8 000 habitants, alors que la population de Villeneuve-de-la-Raho n’en compte pour l’heure que 4 200 ». La justice doit se prononcer jeudi 21 mars sur l’un de ces recours. D’autres actions ont aussi été déposées par des acteurs privés cette fois.

Un collectif d’associations (Frene66, Alternatiba mais aussi les Soulèvements de la terre) appelle à un rassemblement à partir de 10h30 au lac de Villeneuve-de-la-Raho. Il n’est pour l’instant pas question de l’installation d’une Z.A.D (Zone à défendre), et le fait que certains aient lâché le mot dans les médias en a mis en colère d’autres, comme Mushu, membre des Soulèvements de la Terre :

« Si on annonce une ZAD, il faut pouvoir la tenir ». Le jeune homme est confiant pour la mobilisation de samedi, assurant que « c’est historique ce qu’il se passe dans le département, cette coalition associative, politique et syndicale contre des projets d’urbanisation. C’est pour ça que c’est important qu’il y ait du monde à la manifestation de samedi. Le golf de Villeneuve-de-la-Raho est passé dans les médias nationaux, jusqu’en Corée du Sud même ! Les vents sont favorables. » Dans le public, on approuve, motivé par les paroles des intervenants du soir. Un homme lance : « Vous, les habitants de Villeneuve avez droit à une forêt ! »

Quand le golf de Villeneuve-de-la-Raho mobilise au-delà du Pays catalan

Des personnalités nationales sont attendues sur le terrain samedi comme Marie Pochon, députée écologiste de la Drôme. Parmi les opposants au golf, le parti Unitat catalane est membre du groupe Régions et Peuples Solidaires. L’eurodéputée Lydie Massard et le candidat du groupe pour les prochaines élections européennes feront aussi le voyage pour dénoncer ce projet.

Détails logistiques sur la manifestation du 16 mars à Villeneuve-de-la-Raho

Si les opposants ont été contraints de faire appel à un huissier pour déclarer la manifestation auprès de la mairie Villeneuve-de-la-Raho, ils tentent d’organiser au mieux l’afflux de manifestants attendus ce samedi 16 mars à partir de 10h30 au départ du parking numéro 2 du lac de Villeneuve-de-la-Raho.

Les organisateurs ont balisé le tracé du cortège qui marchera derrière une banderole vers la mairie pour une prise de parole symbolique. «Dans le but de faire de cette manifestation une manifestation de toutes et tous, les participants sont coresponsables d’en faire un moment pacifique et festif. Dans le respect de la tranquillité des habitants de Villeneuve-de-la-Raho», précise le tract qui appelle à la manifestation.