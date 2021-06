Mer, piscine... Quelle est la qualité de l'eau de baignade en Pyrénées-Orientales ?

À l’approche des beaux jours, l’ARS Occitanie a publié une étude sur la qualité des eaux de baignade en Occitanie. On distingue 3 grandes catégories d’eaux dites de loisirs ; les eaux de piscines, les eaux de baignades naturelles et les eaux de baignades artificielles. L’ARS doit contrôler la qualité de l’eau de ces diverses installations.

♦ Focus sur le département des Pyrénées-Orientales

Le département des Pyrénées-Orientales bénéficie d’eaux de très bonne qualité. 98% des eaux de mer sont classées en excellente qualité. Ces classements sont le résultat de la rigueur de la gestion des systèmes d’assainissement par les collectivités ; et à la mise en place, des mesures de gestion préventive des pollutions prévues dans les profils de vulnérabilité.

En eau douce, 5 sites sur 7 sont en qualité “excellente”. Les efforts entrepris, notamment sur le site du camping le Canigou à Espira de Conflent, ont permis de passer l’eau de baignade d’une qualité insuffisante à suffisante. Le suivi mensuel des cyanobactéries mis en place depuis 2018 sur l’ensemble des plans d’eau de baignade a montré qu’aucun risque sanitaire n’avait été détecté sur tous les sites contrôlés en 2020.

♦ Les eaux de baignade en Occitanie

Les contrôles de l’ARS Occitanie ont démontré qu’en 2020 les eaux de baignades étaient de bonne qualité. En effet, toutes les eaux de baignade en mer et 92% des eaux de baignade en eau douce ont été classées en “excellente” ou “bonne” qualité. L’ARS contrôle la qualité durant toute la saison balnéaire. Les baigneurs profitent ainsi d’une eau de qualité. Avec ses 230 kms de littoral, l’Occitanie est une région très appréciée pour les amateurs d’activités nautiques. Il est donc primordial de proposer une eau de baignade sans risque pour la santé.

Aucun traitement n’étant possible puisque la baignade se pratique en milieu naturel, la surveillance quotidienne de l’eau par l’exploitant est donc indispensable. L’ARS déclare appliquer le “principe de prévention du risque” et effectue un contrôle sanitaire pour vérifier la qualité microbiologique des eaux de baignade. Il s’agit donc d’un double contrôle ; celui de l’exploitant et celui de l’ARS. 284 zones de baignade en eau douce ont été contrôlées en 2020 dont 7 en Occitanie.

Concernant les zones en eau de mer, sur les 153 contrôles de l’ARS, 51 ont eu lieu dans les Pyrénées-Orientales. 50 ont obtenu la mention “excellent” au classement ; ce qui correspond à la meilleure qualité des eaux de baignade. La 51e est classée en “bonne qualité”. L’ARS explique gérer le risque sanitaire de cyanobactéries “en fonction de la concentration qui est retrouvée”. Il peut y avoir “l’information du public, l’interdiction de la baignade, l’interdiction des activités nautiques et l’interdiction de la consommation des produits de la pêche”.

♦ Les piscines et établissements nautiques

L’Occitanie compte environ 2.500 établissements disposant d’un équipement de type piscine. L’ARS est donc en charge du contrôle sanitaire réglementaire de 4.500 bassins. Il s’agit d’un contrôle qui permet de vérifier mensuellement la qualité physico-chimique ; et microbiologique de l’eau des bassins grâce à des prélèvements et de cibler le contrôle des installations. Les résultats obtenus attestent de la bonne maîtrise de la qualité de l’eau. En 2020, 4.562 bassins ont été contrôlés, dont 882 dans les Pyrénées-Orientales. Un chiffre en baisse par rapport à l’année dernière, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fermeture des piscines. L’ARS déclare que “la majorité des prélèvements sont effectués pendant la période estivale : 90 par semaine et par département durant l’été contre 9 par semaine et par département le reste de l’année“.

Ces contrôles sont effectués dans l’intérêt des baigneurs. Ils garantissent que l’eau de la piscine est sans danger aussi bien au niveau physique (risque de glissage ou de noyade), chimique (intoxication, irritations des yeux ou de l’appareil respiratoire…) ; que microbiologique (troubles digestifs et respiratoires, affections cutanées et ORL…) et qu’il n’y a aucun risque d’incendie ou d’explosion. En 2020, sur les 14.450 prélèvements réalisés sur les piscines de la région, 7% ont donné lieu à un recontrôle suite à une ou plusieurs non-conformités bactériologique et/ou physico-chimique.

♦ Mais l’ARS ne se limite pas à contrôler la qualité de l’eau des piscines.

Elle mène également des actions de “prévention” en éduquant les jeunes baigneurs aux bonnes pratiques à adopter lorsqu’ils se rendent à la piscine. L’ARS s’occupe aussi “d’accompagner les exploitants de piscines” pour les aider à mieux comprendre la gestion de la qualité de l’eau des bassins. Des vidéos explicatives sont disponibles sur le site de l’ARS Occitanie. L’ARS déclare exercer 3 missions “le contrôle des eaux de baignade par un laboratoire certifié et agréé par le Ministère de la Santé, l’information du public et l’inspection des établissements“.

