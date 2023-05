Dédié au jeune public, le Festival Zah-Zuh 2023 prend des airs marins

Comme l’année dernière, le premier jour du festival Zah-Zuh se déroule à la Casa Musicale de Perpignan.

Le spectacle Plages, accessible dès 3 ans, sera en réalité une expérience poétique, sonore et interactive. Les 4 ans et plus pourront assister à un ciné-concert Coquillages et crustacés. Les six films d’animation, sélectionnés par l’Institut Jean Vigo, seront mis en musique par Daniel Malavergne. La séance pourra être poursuivie par une fable subaquatique. Aux rythmes des accents jazz et rock, c’est un découverte du monde marin qui attend les spectateurs. Daniel Malavergne reprendra ses instruments pour animer l’apéritif musical dès 18h30.

Durant tout l’après-midi, un coin lecture sur le thème des animaux subaquatiques sera installé et mené par la médiathèque centrale de Perpignan. Les enfants pourront aussi partir à la pêche au livre.