« Faites de la lecture » : 1.200 jeunes au Palais des Rois de Majorque

Dans le cadre de la semaine de la lecture, plus de 1.200 jeunes sont attendus le 11 mai prochain au plus célèbre des palais des Pyrénées-Orientales. Pendant cette même semaine, 55 établissements du département ouvriront leurs portes pour présenter les projets menés autour de la lecture. Désignée Grande Cause nationale, la lecture est au cœur des préoccupations scolaires. Ateliers, expositions, conférences sont au programme de cette première «Faites de la lecture» au Palais des Rois de Majorque de Perpignan.

Michel Hervé, professeur des écoles et responsable militant de la Maif s’agace que seuls les dysfonctionnements de l’école soient mis en lumière. Pour Fabienne Condamin, inspectrice pour l’Éducation nationale et responsable du groupe Maîtrise de la langue pour les Pyrénées-Orientales, les établissements du département font beaucoup de choses autour du français. L’objectif de cette deuxième fête de la lecture est de valoriser les actions concrètes qui font avancer la maîtrise de la langue dès le plus jeune âge. En 2022, 18 établissements scolaires du département avaient ouvert leurs portes pendant une semaine balisée. Cette année, une deuxième édition de l’événement aura lieu du 9 au 12 mai 2023. Au total, 55 établissements offriront la possibilité aux parents d’élèves d’observer les travaux de leurs enfants sur la lecture.

Un palais pour exposer les réalisations des enfants des Pyrénées-Orientales

Au-delà de l’accueil des parents dans les écoles, c’est bien la journée de rencontre du 11 mai qui sera la plus intense et notamment avec près d’une trentaine d’ateliers et la Master class animée par Alexandre Jardin. L’auteur du best Le Zèbre sera le parrain de la journée. Pour Michel Hervé, la présence de l’un des auteurs de la langue française les plus lus était «une évidence». Parmi les ateliers proposés, lecture, écriture et d’exposition d’œuvres réalisées par les enfants. Mais aussi un escape game sur le thème du Petit Prince. «L’idée c’est de montrer ce qu’il se passe dans les classes et de promouvoir la lecture. La Maif veut un monde meilleur, il faut donner les moyens aux enfants», confie Michel Hervé. En fin de journée, une conférence «Écrire son propre livre», et une Master class, «Écrire non pas un livre mais son livre», seront animées par Alexandre Jardin.

La lecture, Grande Cause nationale

Annoncée par le Président de la République à l’été 2022, «cette Grande cause a pour ambition de mettre la lecture au cœur de la vie de tous les Français en portant une attention plus particulière aux plus jeunes et à ceux qui sont en grande difficulté d’accès à la lecture». En mobilisant écoles, collèges et lycées, l’Education nationale entend manifester son attachement au livre. Lancée en 2017, la campagne «Ensemble pour un pays de lecteurs», c’est avant tout «Lire et faire lire». Pour Alexandre Jardin, l’enjeu est d’importance,. «Il faut que l’on fabrique un pays de lecteurs et que tous nos petits, dans toutes les maternelles, aient, progressivement, des retraités qui viendront leur lire des histoires. Pour qu’ils entrent en CP avec un vocabulaire étendu. Il faut que la société aide l’école. C’est notre école. Si elle réussit, on réussit. Si elle échoue, on échoue.»

Sur l’apprentissage des fondamentaux, Fabienne Condamin rajoute, «depuis 2017 et le lancement de la campagne « Ensemble pour un pays de lecteurs », il y a un grand travail (…) sur l’apprentissage de la lecture en CP. Il y a vraiment un travail de fond où tous les fondements didactiques ont été reposés. Donc maintenant on est vraiment calés sur des démarches structurées. D’ailleurs, le Ministère de l’Éducation nationale a mis en place un certain nombre de repères progressifs qui vont de la maternelle jusqu’au collège. On s’en aperçoit au niveau des résultats et au niveau des évaluations nationales. On voit quand même que les lignes bougent sensiblement.»

Que disent les résultats du Pisa ?

Tous les trois ans, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa) publie le classement des résultats de jeunes de 15 ans de 85 pays. L’objectif est de comparer les systèmes éducatifs quant à l’acquisition des compétences de base, lecture, sciences et mathématiques. Lors de la dernière publication par l’OCDE, la France se classe, selon la matière, entre la 20e et le 26e sur 79 pays participants.

«Notre pays a la chance d’avoir une grande diversité culturelle, contrairement aux pays du nord de l’Europe. Ils ont de meilleurs résultats sur Pisa, mais n’ont pas forcément cette richesse culturelle. Ils ne sont pas non plus confrontés aux mêmes problématiques éducatives. Mais depuis 2017 au niveau primaire on accompagne une très belle réforme*», se félicite Fabienne Condamin.

La Maif et le groupe départemental Maîtrise de la langue organisent un événement autour de la lecture. Des expositions réalisées par les enfants seront exposées. «Faites de la lecture», jeudi 11 mai 2023. À partir de 10 h au Palais des rois de Majorque à Perpignan. De 18 h à 19 h : masterclass animée par Alexandre Jardin, «Écrire son propre livre». Puis à 19 h 30 conférence toujours animée par Alexandre Jardin, «Écrire non pas un livre mais son livre». Pour vous inscrire et assister à la masterclass et/ou la conférence en ligne ou en présentiel, c’est par ici.

*L’inspectrice de secteur Perpignan 2 faisant référence entre autres aux dédoublements des classes en primaire.