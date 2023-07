Éducation, emploi, inégalités… Le regard de l’Insee sur une Occitanie « durable »

En juin dernier, l’INSEE a publié l’édition 2023 du tableau de bord sur le développement durable en Occitanie. Celui-ci intègre des indicateurs majeurs portant sur les enjeux territoriaux spécifiques à la région.

Ce tableau de bord est élaboré en 16 fiches, chacune d’entre elles étant associée à l’un des objectifs de développement durable définis dans l’Agenda 2030 de l’ONU. Pour plus de clarté, la rédaction a fait le choix de vous proposer une série de 3 articles (dont voici le premier) et de regrouper ces fiches par thème.

Sur le thème de l’éducation et travail

Objectif : Éducation de qualité

Garantir à toutes et à tous une éducation équitable, gratuite et de qualité à toutes les étapes de la vie en éliminant notamment les disparités entre les sexes et les catégories sociales, tel est cet objectif. La proportion d’élèves présentant une maîtrise satisfaisante ou très bonne en français et en mathématiques est légèrement plus faible dans l’académie de Montpellier qu’au niveau national. En revanche, elle est supérieure dans celle de Toulouse.

En Occitanie, les difficultés de lecture chez les jeunes sont inférieures à la moyenne de France métropolitaine (9% contre 10,6%), comme c’est le cas dans les deux départements les plus peuplés, à savoir la Haute-Garonne et l’Hérault. Par contre, elles sont plus fortes dans le Tarn, les Hautes-Pyrénées, l’Ariège, le Tarn-et-Garonne, l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Avec 13,3% de jeunes en difficulté de lecture, ce département affiche le taux le plus élevé de la région.

Part des jeunes de 16-17 ans ayant participé à la Journée défense et citoyenneté (JDC) en difficulté de lecture par département en France métropolitaine en 2019 © Insee.

La lutte contre le décrochage scolaire s’est renforcée ces dernières années, en particulier durant la crise sanitaire. Il était important d’éviter que les élèves les plus fragiles ne s’éloignent totalement de l’école. En Occitanie, la part des jeunes pas ou peu diplômés est importante dans les départements du littoral, plus particulièrement dans les Pyrénées-Orientales (23%). Le Tarn-et-Garonne affiche également une part de jeunes peu ou pas diplômés importante (21%). Cette proportion est de 16,5% au niveau national, et de 16,9% au niveau régional.

Objectif : Travail décent, croissance durable

Une croissance économique génère des emplois et participe ainsi à l’augmentation du niveau de vie de la population. Toutefois, les stratégies mises en place pour favoriser l’accès à un emploi durable et socialement satisfaisant font face aux conséquences économiques et sociales de la crise en lien avec la pandémie de Covid-19.

Avec 30.200 €, l’Occitanie se place dans la moyenne des régions de province en ce qui concerne le niveau de richesse produite par habitant (31.700 €). En revanche, elle reste loin du niveau moyen de France métropolitaine (37.400 €). Cette nette différence est due à l’Île-de-France qui présente un niveau moyen de richesse plus élevé que dans le reste du pays. Dans la région comme en France métropolitaine, le PIB par habitant repart à la hausse en 2021, après la forte baisse liée à la crise sanitaire.

Le taux d’emploi est une donnée importante qui permet d’évaluer la capacité des structures productives à mobiliser de la main-d’œuvre potentielle et celle de l’économie à encourager l’inclusion sociale des personnes par l’emploi. Si en Occitanie, le taux d’emploi est toujours plus élevé chez les hommes que chez les femmes (excepté pour les 60-64 ans), force est de constater que le taux d’emploi diminue fortement à partir de 60 ans. Ce taux d’emploi des 15-64 ans est plus faible sur le littoral que dans le reste du département. La zone d’emploi de Perpignan est touchée.

Les jeunes sont nombreux à occuper des emplois précaires. 65% des emplois précaires chez les 15-24 ans sont des CDD, 16% des contrats d’apprentissage et des stages, 12% de l’intérim et 7% des contrats aidés. La part des emplois précaires chute drastiquement pour les 25-49 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Dans la région, 23,1% des jeunes de 18 à 25 ans sont non insérés. Une proportion plus élevée qu’en France métropolitaine (21,3%). Un tiers des jeunes ne sont ni scolarisés ni insérés dans la vie active dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Aude.

Autour du thème de l’égalité entre les humains

Objectif : éradication de la pauvreté

La pauvreté révèle les inégalités sociales et se traduit surtout par des difficultés d’accès aux droits fondamentaux tels que le logement, la santé, l’emploi, la formation… En 2020, 16,8% de la population d’Occitanie est en situation de pauvreté, soit 2,4 points de plus qu’en France métropolitaine. Ce sont surtout les départements du littoral méditerranéen qui sont le plus touchés. C’est dans les Pyrénées-Orientales que la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté est la plus importante de la région. Elle atteint même 34,2% dans les ménages où le référant a moins de 30 ans, contre 21% en Lozère. Le surendettement aussi touche les habitants d’Occitanie, notamment les femmes isolées.

Objectif : égalités entre les sexes

L’égalité entre les femmes et les hommes touche différents domaines de la vie sociale. Pour mesurer les efforts dans l’atteinte de cet objectif, il suffit de se pencher de façon plus précise sur l’égalité au travail. En Occitanie, les écarts de salaire persistent même s’ils se réduisent depuis 2018. En 2020, le salaire des hommes est plus élevé de 19% (17% en France métropolitaine). Les écarts se creusent tout au long de la carrière professionnelle, passant de 5% entre 18 et 25 ans à 30% après 50 ans.

Écart de salaire horaire net moyen des hommes par rapport aux femmes de 2017 à 2020 selon le département en Occitanie © Insee.

L’écart est encore plus important chez les cadres. Cela s’explique sans doute par un accès aux postes à responsabilités très difficile pour les femmes. Dans le secteur privé, la présence de femmes cadres dirigeants reste faible (22,6%) mais il s’améliore chez les jeunes. Dans le public, seul le secteur hospitalier affiche une quasi-parité entre les femmes et les hommes aux postes d’encadrement supérieur.

Objectif : réduction des inégalités

Cet objectif vise à atteindre une meilleure égalité des chances grâce à une amélioration durable des conditions de vie de tous. La question des inégalités de revenus reste un enjeu clé, aussi bien en Occitanie qu’en France. En 2020, dans la région, le niveau de vie médian est de 21.420 € par an. Mais il varie en fonction des départements, de 19.980 € dans l’Aude à 23.730 € en Haute-Garonne. Mais, ce sont aussi dans les départements les plus urbanisés que les disparités de niveau de vie sont les plus fortes. En Haute-Garonne et dans l’Hérault, les 10% de personnes les plus aisées ont un niveau de vie au moins 3,4 fois plus élevé que les 10% de personnes les plus modestes. L’Aveyron et la Lozère sont les départements qui affichent les écarts les moins importants.