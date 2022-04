« Filmer le corps », la 57e édition du Festival Confrontation du 5 au 10 mai

« David Cronenberg, maîtres et héritiers ». Pour David Cronenberg, le corps est le lieu de la transgression, qu’elle soit sexuelle, psychique ou corporelle. Le réalisateur n’a pas hésité à créer des figures de monstres ou à inventer des nouveaux organismes vivants pour susciter l’horreur. Son fils Brandon, Julia Ducournau et Bertrand Mandico ont suivi ses traces et ont décidé, eux aussi, de repousser sans cesse les limites du corps.

« Keaton, Chaplin et leurs émules ». Le cinéma burlesque a toujours associé comique et corps improbables. La preuve avec Chaplin et le duo Abel et Gordon. Seul Buster Keaton s’impose comme une exception. Doté d’une grâce acrobatique, d’une aisance et d’une impassibilité du visage, Buster Keaton apparaît comme la conception du beau.