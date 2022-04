Sant Jordi 2022 : tradition, festivités, et coups de cœur des libraires

Le samedi 23 avril sera célébrée la Sant Jordi. Cette fête est considérée comme la Saint-Valentin catalane. C’est le jour où s’échangent roses et livres. Cette tradition se tient en parallèle de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, créée en 1995. Quels évènements sont prévus dans la région ? Quelles sont les origines de la Sant Jordi ?

La Sant Jordi est célébrée dans toute la Catalogne. Chaque municipalité organise ses propres évènements, avec des stands de livres et de roses, des foires et diverses animations. Après une édition exclusivement virtuelle en 2021 en raison de la crise sanitaire, la Sant Jordi retrouve cette année ses animations et son public.

♦ La Sant Jordi à Perpignan

À Perpignan, la Sant Jordi est célébrée du 19 au 29 avril. Des projections, des dictées, des conférences, des expositions et des rencontres se tiendront dans différents lieux de la ville. Le 23 avril, jour de la Sant Jordi, des animations autour du livre seront organisées. Comme le précise Louis Aliot, maire de Perpignan, le Campo Santo et la place Gambetta seront des « champs d’ouvrages à ciel ouvert ». Les bouquinistes s’installeront place Gambetta tandis que les maisons éditoriales présenteront au public les nouveautés au Campo Santo. Accompagné par le groupe musical Els Clairanencs, le dragon – terrassé selon la légende par Sant Jordi – déambulera dans les rues ; ses pattes ornées de roses. Deux défilés sont prévus dans la journée : le premier de 10h à 12h et le second de 15h à 17h. À 15h30, une visite est organisée dans les rues de Perpignan. Lors de celle-ci, les participants seront invités à retrouver le dragon dans les décors de la ville. Ils pourront également profiter des trois fontaines spécialement fleuries pour l’occasion par les jardiniers de la Ville. De nombreuses animations, dont la plupart sont dédiées aux enfants auront lieu dans les bibliothèques. À partir de 17h, la cérémonie de remise des Prix Méditerranée 2021 se tiendra à l’Hôtel Pams. À 20h30, Músics de Perpinyà proposera un concert en hommage à Patrick O’Brian, un artiste bien connu en Catalogne Nord, à l’ancienne université de Perpignan.

> À lire aussi notre article : BD, romans, mangas… Les jeunes Français et la lecture

♦ Les animations à Argelès-sur-Mer

À Argelès-sur-Mer, le public a rendez-vous place des Castellans. Au programme de l’après-midi du 23 avril : stands d’écrivains, chants, danses, jeux… La journée de festivités débutera par l’inauguration des Boîtes à Livres, décorées par les artistes Ben Caillous et Prooz, à 14h30. Une façon de redonner le goût de la lecture et d’inciter à la lecture, déclarée Grande cause nationale, par Emmanuel Macron. Des animations se dérouleront en parallèle. Les membres de l’association El casal de l’Albera distribueront des roses et des aucas, des feuilles imprimées avec des dessins et des textes en vers. Petits et grands pourront s’essayer aux jeux d’extérieur (marelle, quilles, mikado…).

♦ La Sant Jordi, de la légende à la tradition

Célébrée le 23 avril, la Sant Jordi est une fête populaire qui associe la culture au romantisme. Traditionnellement, les couples s’échangent un cadeau : l’homme offre une rose tandis que la femme offre un livre. Mais il n’est pas rare que les amoureux s’offrent mutuellement des roses et des livres. Cette journée est l’occasion de célébrer le patron de la Catalogne. La légende dit qu’autrefois, un dragon féroce effrayait les habitants de la ville de Montblanc. Pour apaiser sa colère et surtout sa faim, chaque jour, une personne au hasard lui était livrée. Le sort désigna la princesse. À son départ du château, elle fut secourue par Sant Jordi, un chevalier. Il transperça le dragon de son épée et libéra la princesse ainsi que tous les autres habitants du village. Un rosier, d’un rouge vif, sortit du sang du dragon. Sant Jordi cueillit une rose pour l’offrir à la princesse. En retour, elle lui offrit un livre.

> À lire aussi notre article : 2021, une année exceptionnelle pour le livre en Catalogne… tout comme en France

♦ Les coups de cœur des libraires

Cette Sant Jordi 2022 se déroule dans un contexte particulier : celui de la guerre en Ukraine, débutée le 24 février dernier. Certains libraires catalans a choisi pour thème « La littérature comme outil de prise de conscience des conflits de guerre ». L’occasion de découvrir des œuvres pour en apprendre plus sur les conflits armés.

Après la dernière publication du GIEC, invitant les habitants de la planète à agir maintenant pour limiter l’impact du réchauffement climatique, d’autres librairies ont mis au cœur de cette Sant Jordi 2022 les romans, essais, guides et albums illustrés pour lutter contre le changement climatique. Les œuvres répondent aux questions des lecteurs qui souhaiteraient freiner la crise écologique. Parmi celles-ci, l’essai « Et maintenant, qu’est-ce que je fais ? Comment surmonter la faille climatique et passer à l’action », le volume poétique « L’estranya terra » de Jordi Julià, et la dystopie populaire « Dune » (Mai Més Llibres) de Frank Herbert.

En Catalogne, les romans de fiction et non-fiction les plus vendus en catalan sont « Benvolguda » d’Empar Moliner, et « Crims. Llum a la foscor » de Carles Porta. Quant aux best-sellers en espagnol, en première position de la fiction, on retrouve « Roma soy yo » (Ediciones B), de Santiago Posteguillo ; et en non-fiction, « Chacón. La mujer que pudo gobernar », écrit par Joana Bonet.