Guide 2023 en Occitanie | Activités, manifestations sportives et visites insolites

À Toulouse, les Halles de la Cartoucherie ouvriront leurs portes le 1er week-end de septembre. Ce tiers-lieu sera dédié à la gastronomie mais pas uniquement. En plus des 30 stands de cuisine street-food internationale répartis sur 3.000 ㎡, seront présents une brasserie, une salle de spectacle et un espace de coworking. Une halle gourmande qui viendra s’ajouter à celles déjà présentes dans la région : Le Marché du Lez à Montpellier, les Halles de Narbonne et les Halles Vauban à Perpignan.

À partir du printemps 2023, les visiteurs pourront accéder, via une passerelle en bois, au phare de l’Espiguette, et profiter d’un panorama à 360° sur un Sahara miniature et la mer d’un côté, et sur Aigues-Mortes et les salins de Camargue de l’autre. L’Occitanie est réputée pour héberger de beaux phares, dont certains sont classés monuments historiques.

© Wikipédia

Ceux qui préfèrent la montagne pourront visiter la Maison du Tourmalet et y découvrir une vidéo immersive sur la nuit et les expériences de la nuit. Une autre salle sera dédiée au Tour de France qui a fait la célébrité du Col du Tourmalet.

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Art Nouveau, le château Laurens à Agde ouvre ses portes au public le 10 juin. L’occasion de découvrir cette bâtisse qui témoigne des mouvements artistiques à l’aube du XXe siècle.