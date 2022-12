Festivals 2023 | Les 1ères têtes d’affiche et dates pour les Pyrénées-Orientales

La 22e édition du Festival Tautavel en Musique aura lieu du 25 au 28 mai . Organisé par l’association Les Amis de Tautavel en Musique, ce festival s’articule notamment autour de la musique de chambre mais propose également au public des spectacles et tient sa force de son partenariat avec les commerçants et artisans locaux.

Le Festival de Musique Sacrée du 24 mars au 8 avril qui sera toujours rythmé par des concerts, des débats, des expositions, des visites guidées et des rencontres.

En septembre/octobre, le Festival Jazzèbre mettra de nouveau à l’honneur jazz et musiques du monde à Perpignan. Quelques mois avant, c’est un autre festival de jazz, Jazz en Tech qui se déroulera dans les Pyrénées-Orientales.

Du 1er au 6 août, le Festival des Danses et musiques du Monde d’Amélie-les-Bains revient pour une 80e édition. Plus de 300 danseurs se réunissent durant une semaine. En 2023, les pays à l’honneur sont l’Argentine, le Brésil, le Mexique, l’Ukraine ainsi que les régions Catalogne et Roussillon.