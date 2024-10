Un article dédié aux autres activités des vacances de la Toussaint est à découvrir ici.

Des jeux à thème et des défilés pour se faire peur à Halloween

Un festival de magie s’installe au musée d’Argelès-sur-Mer jusqu’au 31 octobre. Frissons garantis tous les après-midis ! La Casa de l’Albera se transformera en maison hantée avec des anecdotes terrifiantes sur les objets appartenant à la collection du musée. Attention, pour ces activités, il est déconseillé de venir avec des enfants de moins de 6 ans.

Du 29 au 31 octobre, plusieurs moments à partager en famille à Pollestres. Comme l’escape game inspiré des livres de Magali Bonniol et Pierre Bertrand. Dédié aux 7-12 ans, le but du jeu est de retrouver la formule magique pour éviter que les enfants ne disparaissent. Les 4-7 ans pourront participer à un atelier « monstre » pour confectionner leur propre créature terrifiante.

Le 31 octobre, le village de Saint-Cyprien se transforme aux couleurs d’Halloween. Ateliers créatifs pour les enfants, puis grand bal des monstres et spectacle de sorcières. La soirée se clôturera par un grand feu d’artifice.

Retour des monstres à Elne pour un collège hanté le 31 octobre à partir de 18h. Les différents espaces de l’ancien collège devenu l’Espace Salitar seront ouverts au public pour cette soirée hors du commun. De nombreuses animations sont au programme, le labyrinthe hanté, bien sûr, mais également les stands de maquillages et des ateliers enfants, un atelier Harry Potter, des spectacles de danses ainsi que la traditionnelle parade monstrueuse qui aura lieu à 19h, 20h et 21h. La soirée se clôturera par un feu d’artifice prévu vers 21h45 h !

À Perpignan, le soir du 31 octobre, tout le monde est invité à venir déguisé et à rejoindre le centre-ville en monstre, fantôme, vampire ou encore sorcière. Un seul objectif : faire peur…

Un programme spécial à l’Aquarium de Canet-en-Roussillon

Pour la première fois, l’Aquarium Oniria invite le public à découvrir son univers aquatique, revisité sur le thème d’Halloween.Un riche programme d’animations proposé jusqu’au 3 novembre où les créatures fantomatiques investiront les lieux aux côtés des habitants de l’aquarium. Petits et grands sont invités à participer à un jeu de piste pour retrouver les pirates et leur trésor. Les enfants pourront également participer à des séances de maquillage « monstrueusement chouettes » pour se changer en terreurs des mers.

Les pirates attendent les visiteurs pour leur proposer des tours de magie, d’illusionnisme et de danse. Mais il faudra rester sur ses gardes car d’autres personnages pourraient se cacher dans l’aquarium et vous surprendre…

Des contes d’Halloween à découvrir en famille

Le 31 octobre, les 16 ans et plus qui cherchent à se faire peur et à se cultiver seront comblés grâce à une déambulation mystérieuse dans les rues de Perpignan. Un guide-conférencier évoquera des affaires criminelles et des anecdotes qui ont émaillé l’histoire de la cité catalane.

Le même jour, au Boulou, une visite guidée sera organisée dans « les lieux de repos éternels » de la commune. L’occasion unique d’en découvrir l’histoire et les secrets. L’activité est accessible à partir de 12 ans.

Des idées de sortie pour les plus grands

À Sainte-Marie-la-mer, le Jardin d’Ariane propose plusieurs activités pour adultes et grands enfants. Zombies, labyrinthe de l’horreur, escape game, le champ végétal de 10 000 m2 servira de décor pour la soirée d’Halloween.

À Perpignan, la cantine solidaire du Miam propose le 30 octobre à 15h un atelier créatif intitulé « Qui suis-je ? ». Au programme avec Lidia, « explorez vos rêves et développer vos projets dans un atelier mêlant écriture, arts plastiques et théâtre ». Puis de 19 à 23h, place à la « Grande soirée loup-garou, spécial Halloween ! » en partenariat avec LGBT 66. « Un moment convivial pour découvrir l’ambiance de soirée du MIAM et retrouver de bons plats préparés avec amour ».

Profitez d’Halloween en altitude

À Bolquère, les enfants sont attendus sur plusieurs jours. Le 31 octobre, de 10h à 12h, pour concevoir une citrouille en pâte à modeler aux airs maléfiques. Puis le matin du 1er novembre, place à l’atelier pour confectionner une potion magique d’Halloween. Un professionnel de la gastronomie sera présent pour encadrer les participants.

Entre boîtes horrifiantes, plantés de clous, lancés d’yeux de crapaud et puzzles squelette, les enfants auront une mission : démasquer un mot magique et remporter leur goûter. Des contes effrayants et maléfiques rythmeront la soirée. Ils seront racontés autour du feu, tout en dégustant des chamallows grillés pour un maximum de convivialité.