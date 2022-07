Guide août Pyrénées-Orientales | Ces fêtes à découvrir ou à redécouvrir

Le 79e festival Danses et Musiques du Monde se tiendra du 2 au 7 août à Amélie-les-Bains. Tous les continents sont représentés. Chaque année, ce sont près de 300 danseurs qui partagent les danses de leur pays. Durant toute la durée du festival, des animations musicales (défilés, spectacles, soirées à thème…) se déroulent dans la ville. Une façon de partager les cultures et d’échanger dans un moment de convivialité.

À Pollestres, le 3 août sera haut en couleurs. Le festival Folklorique embarquera les spectateurs dans une ambiance latino pour une soirée spectacle spéciale Amérique latine. Une parade est également prévue.

Le 3 août, dans le cadre du festival Musique & Nature, le concert « Follie à deux » aura lieu à Mantet. Marina à la mandoline et Monty à l’accordéon interpréteront des morceaux à l’église de la ville à partir de 17h. Du 5 au 7 août, Mantet accueille le festival Off d’astronomie. Des animations nocturnes sont prévues.

Pour sa 3e édition, du 5 au 7 août, le festival 543 à Coustouges, posé sur la frontière entre catalogne nord et sud, accueillera une nouvelle fois des artistes qui ne voudraient pas être ailleurs : entre autres Frédéric Pierrot (le psy de « en thérapie »), Violaine Shwartz, des musiciens : l’altiste irlandais primé Garth Knox et le saxophoniste Robin Fincker, Victoria Belen, Pierre Baux…sur la place de Coustouges et son église romane…