Guide Pyrénées-Orientales : les Journées nationales de l’architecture 2023

Après les Journées Européennes du Patrimoine et celles de l’Archéologie, vient le temps des Journées Nationales de l’Architecture. Organisées par le ministère de la Culture, ces journées ont pour but de contribuer à la découverte de l’architecture et de ses métiers. Car l’architecture est présente partout sur le territoire, de la simple construction au grand projet. Cette 8e édition se tiendra du 13 au 15 octobre 2023. Quels seront les évènements dans les Pyrénées-Orientales ?

Les activités proposées permettent aux habitants d’exprimer leur position sur les espaces qu’ils découvrent. La dimension culturelle et créative de l’architecture, celle qui traduit nos habitudes, nos modes de vie et stimule nos émotions, sera mise en valeur.

Le thème de l’édition 2023

Après « Architectures à habiter » en 2022, le thème de cette 8e édition est « Architecture et transition écologique ». Une thématique actuelle à l’heure où il est question d’une architecture moins consommatrice en ressources non renouvelables et en énergie, et surtout plus saine et en adéquation avec les modes de vie actuels. Pour autant, ces constructions ne doivent pas être sans âme, sans émotions et sans beauté. Au contraire, il est essentiel de proposer des lieux à vivre pour le monde vivant et où les humains peuvent vivre en société. Cette édition des Journées Nationales de l’Architecture veut sensibiliser le public à la nouvelle capacité d’action détenue par chaque citoyen. Réutiliser des matériaux, soutenir le développement de filières courtes, relocaliser les projets sont des solutions pour engendrer un changement profond où tout le monde peut participer.

Les Journées nationales de l’architecture à Perpignan

Pour cette 8e édition, ce sont trois circuits guidés qui seront organisés dans la cité catalane, un pour chaque jour. Lors du circuit du vendredi 13, le public développera ses connaissances sur l’architecture à l’aube du XXe siècle. Dans Perpignan, de beaux immeubles témoignent des goûts et des prétentions d’une riche bourgeoisie. Cette visite est à ne pas manquer pour avoir la chance de pénétrer dans le Centro espagnol.

Le lendemain, un autre circuit guidé sera proposé pour en apprendre davantage sur l’architecture du XXIe siècle. C’est au cours de ce siècle que Perpignan a enrichi son patrimoine avec des réalisations architecturales prestigieuses comme le théâtre de l’Archipel et le Centre del Mon. Lors d’un parcours mené par un guide-conférencier, les participants s’émerveilleront devant les richesses de l’architecture contemporaine afin de porter un autre regard sur ces sites aménagés récemment. Départ donné samedi au théâtre de l’Archipel.

Enfin, le dernier circuit guidé sera axé sur les architectures du quartier du Moulin à Vent. Cette ville nouvelle, détentrice du label Patrimoine XXe siècle, est considérée comme une réussite urbanistique exemplaire des années 60. Cet évènement permettra de découvrir ce quartier reconnaissable par ses immeubles typiques, ses tours blanches, sans oublier ses ramblas, un vrai mélange entre l’inspiration des villes nouvelles françaises et l’architecture méditerranéenne. Le départ s’effectuera dimanche matin à lÉglise Saint-Paul.

Le château royal de Collioure

Collioure attire de très nombreux visiteurs séduits par les ruelles colorées. Mais cette ville des Pyrénées-Orientales abrite également une ancienne résidence seigneuriale, transformée par les rois d’Espagne au XVIe siècle, puis modifiée par Vauban après le traité des Pyrénées de 1659. En 1939, cet édifice devient une prison, puis un camp militaire disciplinaire pour les réfugiés de la guerre civile espagnole. À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, des visites commentées de l’exposition en cours Des chapelles, des arbres et des cieux seront organisées. Cette exposition rassemble une quarantaine de photographies de Pierre Morizon. Une sorte de mise en abîme pour ces vues de chapelles accrochées dans l’ancienne chapelle du château royal.

Le mas de Bompas

Le Mas Pams de Bompas ouvre ses portes le 14 octobre pour une série d’activités gratuites autour de l’architecture. Au programme de cette journée : une battle d’architecture, un atelier de fresque urbaine, une conférence sur le bois, un atelier croquis et une conférence de Jean-Pascal Cavalière et d’Otéis. La journée se clôturera par un apéritif.