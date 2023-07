Guide vacances 2023 : où faire la fête en août dans les Pyrénées-Orientales ?

Les festivals à découvrir ou à redécouvrir

L’Occitanie est surnommée la région aux 1.001 festivals. Bon nombre d’entre eux ont lieu dans les Pyrénées-Orientales dont certains très connus tels que le festival Pablo Casals ou le Court Circuit 66, et d’autres méritent également le coup d’œil et espèrent conquérir de nombreux spectateurs avec une seule envie : faire la fête.

Le mois d’août débute avec le festival Folklorique. Cette année, l’Arménie et l’Equateur sont à l’honneur. Première soirée à Le Boulou le 1er août puis spectacle de danses folklores le 4 à Banyuls-sur-Mer. Ces spectacles ont lieu dans le cadre de la 80e édition du festival Danses et Musiques du Monde qui se tient du 1er au 6 août à Amélie-les-Bains.

Du 2 au 6 août, Estagel célèbre le 6e art avec le festival Jours du théâtre. 5 compagnies à la renommée nationale se produiront le soir tandis que l’après-midi sera dédié à des créations locales ou régionales.

Dans le cadre du week-end symphonique itinérant Perpignan-Méditerranée, plusieurs concerts sont prévus du 4 au 6 août à Espira-de-l’Agly, Bompas et Villeneuve-de-la-Raho.

Jazz en Tech se poursuit jusqu’au 9 août. La programmation du mois d’août est essentiellement concentrée à Céret même si Palau-del-Vidre et Corsavy accueilleront aussi des concerts.

Un salon du livre se tiendra à Prats-de-Mollo-la-Preste le 5 août. Cette année le thème est « Voyage(s) ». Plusieurs animations rythmeront la journée dont un spectacle déambulatoire et des jeux de dramathérapie.

Initié le 28 juillet, le festival Musique & nature de la Vallée de la Rotjà prend fin le 6 août. Entre concerts, marché gourmand et soirée théâtre, le programme est chargé. Des ateliers, dont un de chant gospel animé par Eric Barbier, et des visites pour découvrir la nature sont également organisés.

Le festival Sun & Sea continue jusqu’au 9 août à Canet-en-Roussillon. Pour cette 3e édition, le groupe Chef & The Gang (mené par Philippe Etchebest) se produira le 1er août, Funky Style Brass le lendemain, Soulshine Voice & Gospel Choir le 8 et enfin, Lulu Gainsbourg le 9.

Du 11 au 13 août, Amélie-les-Bains-Palalda sera animé par le Palmarium Scooter Club. Un évènement dédié aux amateurs de bolides avec des soirées musicales.

Aux mêmes dates, le festival La Cerise sur le Château prend place au pied du château d’Aubiry à Céret. Activités en plein air, expositions d’artisans locaux, performances artistiques en plein air, animations pour les enfants… C’est une véritable aventure immersive qui attend les participants.

La 15e édition du festival Amusikenvignes, débutée le 17 juillet, se poursuit jusqu’au 22 août. Ce festival itinérant se démarque par sa particularité. Des jeunes instrumentistes (pour la plupart originaires de la région) interprètent de la musique classique. Chaque fin de concert est suivie d’une dégustation-vente de vins du Roussillon et de l’Aude.

Le 7, 14 et 21 août, le festival WeareGreenation continue à Argelès-sur-Mer. Des DJ internationaux sont attendus dans le but de se rassembler autour d’une cause commune : celle d’éveiller les consciences.

Les amateurs de fromages pourront profiter de la fête des fromagers de Coustouges le 19 août. Le même jour, Trouillas accueille sa première féria musicale. Une bodega, des jeux en bois, un marché artisanal et un concert pour cette première !

Organisé par le département des Pyrénées-Orientales, le festival Festa Majorque se tiendra le 25 et 26 août. Cet évènement festif, qui fêtera sa seconde édition en 2023, se veut convivial et éclectique. La programmation est pensée pour satisfaire chacun, de l’amateur de danse au passionné d’exposition, du féru de cirque au plus grand spécialiste de musique. Enfants et adultes auront accès à quatre espaces scéniques au Palais des Rois de Majorque de Perpignan.

Le festival Rumba Na Má, installé à Perpignan, continue de mettre à l’honneur ce genre musical jusqu’au 15 septembre 2023. Le temps fort reste Les Mercredis de la Rumba avec deux concerts et un atelier de pratique musicale. Jusqu’au 20 août, Perpignan sera également animée par la 3e édition de Têt en Fête. Ambiance guinguette assurée pour profiter de la sélection musicale.

Le dernier week-end d’août sera marqué par le festival Tous dehors ! à Elne. Déambulations artistiques et spectacles feront la part belle aux arts de la rue. Une fanfare et des spectacles complèteront la programmation.

Le 26 août, Ille-sur-Têt accueille le Desertival. 5 groupes à venir écouter tout en profitant d’un marché artisanal.

Les soirées d’août en Pyrénées-Orientales classées par jour de la semaine

Vos mardis :

Les mardis de Perlimpinpin à Perpignan. Début de la soirée à 19h avec un atelier suivi d’une représentation puis du nouveau spectacle narratif son et lumières sur le thème « Perpignan au temps des Rois de Majorque ». Les soirées rayonnantes à Perpignan. Toutes les soirées ont un thème différent : le cirque pour le 3 août, mais elles se clôturent toutes par le spectacle son et lumière.

Les nuits d’été à Saint-Cyprien continuent en août. Le mardi c’est danses folkloriques, ballets et coblas.

Les mardis de Bompas sont l’occasion de profiter d’un programme musical varié, entre amis ou en famille. Tous les mardis d’août, sauf le 1er.

À Canet-en-Roussillon, sont proposés des ateliers d’astronomie et des jeux pour mieux connaître les étoiles (jusqu’au 22 août)

Vos jeudis :

Les soirées rayonnantes à Perpignan. Toutes les soirées ont un thème différent : le cirque pour le 3 août, mais elles se clôturent toutes par le spectacle son et lumière.

Les nuits d’été à Saint-Cyprien continuent en août. Le jeudi c’est concert de jazz.

Les jeudis d’Amélie à Amélie-les-Bains. Les rues s’animent aux sons des orchestres et fanfares jusqu’en octobre.

Et pourquoi pas des promenades en vélo pour découvrir les petites routes de Canet-en-Roussillon avec l’arboretum comme point d’arrivée pour apprendre à identifier les arbres et cactées ? Sans oublier la pêche à pied encadrée par un animateur qui livrera des anecdotes (jusqu’au 24 août).

Vos vendredis :

Les sardinades à Saint-Cyprien continuent jusqu’au 1er septembre. Comme au mois de juillet, les participants pourront déguster une sardinade en bord de mer.

Vos dimanches :

Tous les dimanches d’août, le jardin des plantes des Capellans de Saint-Cyprien accueille des concerts acoustiques dans le cadre de « Jardin en scène ».

Les animations sur le thème de la nature

Nyer organise tous les mercredis jusqu’au 23 août des soirées pour compter les chauves-souris. Avant de débuter, les participants pourront visiter l’exposition Un monde renversant et auront une petite présentation de la colonie de Petit Rhinolophe de la maison de la réserve. Des balades souterraines sont proposées courant août pour découvrir le monde des chauves-souris.

Tous les jeudis jusqu’au 24 août à Tautavel, Morgane Le Bars, guide-conférencière propose de découvrir des plantes sauvages et leurs usages au fil du temps. À la fin de la visite, les enfants pourront participer à un mini atelier pour fabriquer un herbier avec le fruit de leur récolte.

En août, plusieurs activités sur le thème de la nature sont organisées à Mantet. Par exemple, le 8, une opération collective de restauration de murettes sera lancée. Le lendemain, une conférence aidera à en savoir plus sur les hiboux et les chouettes. La commune de Nohède aussi est très attachée à la nature. Le 10 août, plusieurs animations sont prévues pour La Nature en partage : grimpe dans les arbres, land art et jeu de piste.

À Py, le film Premières loges sera projeté le 10 août. L’occasion pour les spectateurs de découvrir la richesse de la forêt à travers le monde végétal et animal. Le lendemain, c’est une balade pour partir à la rencontre des insectes qui peuplent les prairies et les pelouses qui est proposée.

Les traditions se poursuivent en Pyrénées-Orientales

Les initiations à la sardane proposées durant le mois de juillet se poursuivent au mois d’août. L’occasion de parfaire son niveau ou d’apprendre les bases, le tout dans une ambiance conviviale et festive. Pour montrer son talent, direction le bal catalan de Vernet-les-Bains le 4 août ou le 19 août à Saint-Feliu-d’Avall.

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’être présents le 28 juillet ou pour ceux qui veulent revivre cette soirée, la fête catalane d’Argelès-sur-Mer revient le 25 août. Au programme : démonstrations de Corrofocs et de Castellers, sardanes, chants catalans.

Photo © Ville d’Argelès-sur-Mer

Les visites aux flambeaux continuent le mercredi à Villefranche-de-Conflent. Tout comme celles « à la fresca » de Perpignan, en compagnie d’un guide-conférencier.

Les Nits de la Cellera de Pezilla-la-Rivière continuent jusqu’au 15 septembre. Durant ces soirées où l’offre culturelle est variée, les participants se rassemblent pour partager.

La fête du Babau revient à Rivesaltes le 4 août. Cette année encore, de nouvelles troupes et animations sont à découvrir. Comme toujours, les tavernes et le marché médiéval seront présents.

Le 5 août sera un jour de fête dans les Pyrénées-Orientales. C’est la fête Notre Dame des Neiges à Baixas. Après la messe le matin, un grand concert suivi d’un spectacle pyrotechnique seront donnés en soirée. Le même jour, Ponteilla célèbre la fête de la Saint-Etienne. Du 4 au 5 août, Le Soler sera animé par la fête du village. Saint-Laurent-de-Cerdans présente sa fête de la forge del mitg. Le 5 août toujours, Saint-Paul-de-Fenouillet vibrera au rythme de son festival Sant Pau l’Occitana. Balade énigme, jeux en bois, fanfare et groupe folklorique sont à découvrir durant toute la journée.

Le lendemain, L’Albère organise sa festa major traditionnelle dans un esprit de convivialité et aux sons des sardanes la journée et d’un orchestre le soir.

Dans la commune la plus au sud de France, à Lamanère, la festa major dure 3 jours, du 3 au 6 août. À Saint-Laurent-de-la-Salanque aussi, les festivités durent 3 jours, du 9 au 11 août. Plusieurs animations permettront de faire la fête. Il y aura même un carnaval d’été. La festa major de Serdinya a lieu du 11 au 13 août.

À Fontpedrouse, la fête se tient du 12 au 15 août avec de nombreuses animations dont plusieurs concours de pétanque et des bals. Des jeux pour les enfants seront accessibles.

À Vingrau, la fête annuelle dure aussi 3 jours, du 17 au 19 août, avec cargolade géante, soirée danse, grillade ou encore dégustation de bière.

À Toulouges, les standards de la musique catalane seront repris par un quatuor à cordes. Ce concert classique gratuit se tiendra le 26 août dans le Parc de Clairfont.

Le fête de Nyls est organisée le 26 août à Ponteilla. Elle sera animée par un concert et un bal populaire. Le même jour, Saint-Nazaire organise sa fête des vendanges. Un spectacle et une soirée dansante sont programmés. Banyuls-sur-Mer célèbrera sa Festa Major du 23 au 27 avec de nombreuses animations (concert, sardanes, lancer d’espadrille…) dont un grand feu d’artifice tiré dans la baie le 26 août.

Et pour les enfants ?

La ville de Perpignan organise tous les mardis jusqu’au 29 août une chasse au trésor dans les rues de la cité catalane sur les traces de Picasso. Le jeudis 5, 17 et 31 août, les enfants se transforment en détective. En famille, ils devront résoudre une enquête gourmande en plein cœur de Perpignan.

Baixas propose une soirée summerbus le 2 août. Réservée aux familles, elle sera rythmée par des ateliers, des jeux en bois, des défis, un karaoké… Il sera possible de se restaurer sur place.

Comme chaque année, Tautavel organise la fête de la préhistoire. Une après-midi et une soirée à vivre en famille avec des ateliers et un marché gourmand. Rendez-vous le 2 août avec l’équipe d’animation du musée de la Préhistoire.

Les ateliers nature de Corneilla-de-Conflent convient les enfants le lundi pour des ateliers Montessori et le mardi pour des ateliers découverte nature et une rando-baignade.