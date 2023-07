Guide juillet 2023 | Ces fêtes et festivals des Pyrénées-Orientales à (re)découvrir

Le 8 juillet 2023 sonne le début des vacances d’été. Attendues avec impatience pour les enfants, elles marquent la fin de l’année scolaire et symbolisent la détente et les loisirs.

Mais comment s’occuper une fois le cartable rangé ? Quelles activités sont prévues dans le département des Pyrénées-Orientales à destination des enfants et adolescents ? Et pour les adultes, quel est le programme ?

Parmi les fêtes et festivals peu connus de l’été en Pyrénées-Orientales…

Ce n’est plus un secret, le département des Pyrénées-Orientales est une terre de festivals auxquels la rédaction a consacré un article pour cette année 2023. Si les plus connus comme Les Déferlantes, le Live au Campo ou le Festival Pablo Casals attirent des milliers de participants, d’autres méritent aussi de s’y arrêter.

Têt en Fête revient pour une 3e édition du 8 juillet au 20 août. Terrasses, chalets et guinguettes s’installent sur les berges de la Têt qui sont, pour l’occasion, réaménagées dans un esprit nature avec la possibilité de réaliser des activités.

Dans le cadre du festival Nature, la commune de Py propose de venir admirer la danse virevoltante des papillons, en compagnie de Lily, spécialiste des réserves naturelles, le 4 juillet. Toujours dans le cadre de ce festival, une visite similaire sera organisée à Jujols le lendemain. Le 10 juillet, le festival Nature investit la commune de Py. Anne-Marie, spécialiste des plantes médicinales et comestibles, fera découvrir aux participants les vertus du monde végétal. Le 12 juillet, c’est Marie-Odile, spécialiste des chauves-souris qui sera présente à Py. Le 19 juillet, le festival Nature prend place à Mantet avec une découverte de la culture des plantes aromatiques et médicinales à travers une balade puis une dégustation. Retour à Py le 21 juillet avec une promenade sur le sentier des Esplanes pour écouter et observer les oiseaux en compagnie de Thierry. Le 26 juillet, direction Mantet pour une balade à la rencontre des pollinisateurs des jardins et une initiation aux sciences participatives suivie d’un goûter et d’une conférence. Le même jour, une sortie pédagogique sur le thème des chauves-souris sera proposée à Nyer.

Les 8 et 9 juillet 2023, le Jardin des Plantes des Capellans à Saint Cyprien deviendra un véritable écrin de la culture japonaise à l’occasion du Matsuricon Méditerranée. Concerts, restauration, jeux vidéo, arts martiaux, et même une rencontre avec des mangaka et des comédiens de doublage professionnels dont Philippe Ariotti et Alice Orsat, s’inscrivent au programme. Le groupe Akara du Japon se produira également en concert. Des activités diverses et des ateliers d’initiation, comme l’origami, le dessin avec un mangaka, ou la cuisine japonaise, et un concours de cosplay seront proposés.

2023 signera la 2e édition du FestiCanohès. Tous les vendredis de juillet, la ville accueille différents artistes pour faire la fête. Soirée spéciale le 14 juillet avec un défilé et un bal populaire avant le feu d’artifice.

Des festivités au bord de la Méditerranée

À l’occasion de la fête de la mer et des littoraux, un atelier en famille est organisé à Sainte-Marie-la-Mer le 7 juillet. L’occasion de créer des objets sur le thème de la faune et de la flore dunaire. À Port-Vendres, la fête de la Saint-Pierre, la traditionnelle fête des pêcheurs, se déroulera le 9 juillet. Après une messe en musique, la procession ira de l’Eglise au Monument au Mort puis embarquera sur les bateaux. Un apéritif musical sera offert à la population quai Jean Moulin.

Saint-Cyprien lance ses amourades le 7 juillet. Tous les vendredis soir de l’été, excepté le 14 juillet, il sera possible de déguster en bord de mer une sardinade traditionnelle dans une ambiance festive et musicale.

Canet-en-Roussillon accueille la 3e édition du Festival Sun & Sea du 18 juillet au 9 août. De nombreux concerts et spectacles auront lieu au théâtre de la Mer. C’est Yuri Buenaventura qui ouvrira le bal. Autre évènement à Canet-en-Roussillon : la fête de la Saint-Jacques. Le 22 et 23 juillet, le village sera en fête avec un bal le samedi soir, une messe en musique le dimanche matin et la rifle des commerçants le soir.

Avec le retour de l’été, Saint-Laurent-de-la-Salanque organise Les apéros de l’Arago. 4 soirées placées sous le signe de la musique pour prendre un verre ou déguster des produits locaux, en version tapas. La première soirée aura lieu le 12 juillet.

La Fête du Puig del Mas se tiendra du 21 au 23 juillet à Banyuls-sur-Mer. Pour cette 79e édition, soirée moules/frites le vendredi soir, grillades catalanes/frites le samedi soir avec animation musicale les deux soirs. Une grande rifle clôturera le festival le dimanche soir.

Pour terminer le mois de juillet en beauté, le F’Estival de Collioure attend le public pour 3 jours placés sous le signe de l’humour. Du 27 au 29 juillet, Mathieu Madénian, Olivier de Benoit et Geremy Credeville seront les têtes d’affiche.

Les nuits étoilées de juillet dans les Pyrénées-Orientales

La Fête de la Sorcière revient à Villefranche-de-Conflent dès le 9 juillet. Entre marché de plantes, dédicaces, artisanats, ateliers pour les enfants, spectacle de feu, balade contée, les animations seront nombreuses. Le public est invité à venir déguisé.

À Le Soler, les regards ne seront pas tournés vers le ciel pour voir les sorcières mais pour admirer les étoiles. Du 7 au 9 juillet plusieurs activités sont prévues à l’Observatoire dans le cadre du Festival d’astronomie : des ateliers, des conférences et bien sûr, la possibilité d’observer le ciel à partir de 20h30.

Un autre festival d’astronomie se tiendra cette fois à Tautavel du 20 au 23 juillet. Accessible à tous les publics, cet évènement sera marqué par des conférences, des observations diurnes et nocturnes ainsi que des ateliers.

Si la 32e Nuit des Etoiles se tiendra du 11 au 13 août, Elne organise une Nuit des Etoiles le 29 juillet. Des spécialistes du ciel seront présents pour apprendre à découvrir les constellations et faire des observations au télescope.

Un mois de juillet musical dans les Pyrénées-Orientales

Cet été, la musique sera à l’honneur à Baixas. Durant Les mercredis de Baixas, des concerts animeront la place du Général de Gaulle. Début des festivités le 12 juillet avec un concert duo violon/alto acoustique.

La ville de Perpignan propose une série de cinq concerts classiques gratuits sous le ciel étoilé de l’été des Grands Carmes. Le programme débute le 9 juillet avec « La Pavane et le Jazz aux Amériques » par le Quatuor Ellipsos, qui fera résonner les notes des grands maîtres du jazz et de la musique classique. Le « Philia Trio » ajoutera une dimension de folie musicale le 11 juillet. Le 12, préparez-vous à une soirée d’envolées italiennes avec des voix opératiques de renom. Le « Ensemble Jutglars » va raviver le Moyen Âge roussillonnais le 13. Enfin, le 15 juillet, le « Jeune Orchestre Baroque Européen » infusera l’air d’une brise italienne du 17e siècle. Les portes ouvrent à 21h00, sans réservation nécessaire.

Du 7 au 21 juillet, le festival Musique et Orgue de Vinça fête sa 48e édition. Tous les concerts ont lieu à l’Eglise Saint-Julien-et-Sainte-Baselisse.

La 18e édition de Musica Vingrau se tiendra le 26 juillet. Comme toujours, le concert de musique classique sera donné au sein de l’Eglise.

À Sorède, le festival de blues célèbrera sa 16e édition le 28 juillet. Une soirée folle s’annonce au rythme des guitares et des batteries.

La ville de Torreilles organise les 21, 22 et 23 juillet, la 21ème édition de son festival « Jazz à Juhègues ». Le festival revient cette année avec une programmation exceptionnelle sur trois soirées. Les « Oyster Brothers & Funky Swing Dancers » inaugurent le festival le 21 juillet avec leur jazz inspiré de la Louisiane. Le 22, David Hermlin et sa famille nous plongent dans l’époque des années folles. En clôture, le 23, le compositeur italien Duccio Bertini et la chanteuse madrilène Susana Ruiz revisiteront les standards du jazz.

Le bien-être du corps et de l’esprit…

Du 8 au 16 juillet, Le Rand’eau festival se déroulera à Amélie-les-Bains. Diverses animations autour de la randonnée et du bien-être seront proposées.

Le festival Bien Vivre 66 se déroulera à Toulouges les 22 et 23 juillet. Deux jours dédiés au bien-être avec des ateliers, des conférences, un marché alternatif et une bibliothèque libre et la présence d’exposants.

Du 28 au 30 juillet, le festival Bioviv’Art prend place aux Caves Ecoiffier d’Alénya. Cet évènement mêle Arts et Science dans un esprit festif et convivial pour sensibiliser à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. 3 jours de spectacles, conférences, ateliers autour de l’eau, la thématique de cette 2e édition.

À Millas, la Féria Vigneronne signe sa 4e édition. Apéro bodega et soirée animée seront les mots d’ordre de la soirée du 21 juillet. Vin du domaine, bières et autres boissons pourront être consommés sur place.

Un été 2023 sous le signe des traditions

Dans les Pyrénées-Orientales, la sardane est connue de tous. La Ville de Perpignan, en collaboration avec la Fédération sardaniste du Roussillon, réitère ses cours d’initiation à cette danse traditionnelle tous les lundis soir à partir du 3 juillet. Après le cours, place à la mise en pratique place de la Loge en compagnie de La Cobla, un orchestre aux sonorités surprenantes.

À Sainte-Marie-la-Mer aussi, il sera possible de s’initier à la sardane, et ce, tous les vendredis soirs de l’été (sauf le 14 juillet).

Canet-en-Roussillon a choisi le jeudi soir pour ses cours d’initiation à la sardane. Le rendez-vous est donné place Méditerranée à partir du 6 juillet et durant tout l’été. Ceux qui préfèrent admirer les étoiles viendront aux ateliers du mardi soir, à partir du 11 juillet. Tout en observant le ciel à l’œil nu, les participants écouteront des contes et légendes des différentes civilisations. Des petits jeux les aideront à reconnaître les constellations.

À Banyuls-sur-Mer, les initiations à la sardane débuteront le 20 juillet et auront lieu tous les jeudis de l’été. Le rendez-vous est donné plage Paul Reig.

À Elne, le 18 et 25 juillet, le conteur Wilfried Delahaie accompagné du musicien David Codina Bosh, assureront une visite nocturne du Cloître et de la Cathédrale. La visite aura lieu à la nuit tombée, éclairée par des lampions.

Tous les lundis et mercredis soir du mois de juillet, une visite aux flambeaux des remparts de Villefranche-de-Conflent sera organisée. Première soirée le 5.

Les 10 et 17 juillet, à la tombée de la nuit, un guide-conférencier emmènera les visiteurs découvrir le nouveau circuit lumière installé au cœur de la ville de Perpignan. Jeux de mots et énigmes permettront d’en savoir plus sur l’histoire et l’activité liée au nom des rues anciennes de la cité catalane. Nouveauté 2023 à Perpignan, des visites « à la fresca » tous les mercredis matin, à partir du 12 juillet. En compagnie d’un guide-conférencier, les participants visiteront le centre historique de Perpignan pour un voyage dans le temps.

Saint-Cyprien lance ses incontournables nuits d’été le 11 juillet. L’occasion de découvrir le folklore catalan ou d’assister à des concerts.

Banyuls-sur-Mer organise sa Festa Catalana le 8 et 9 juillet et Amélie-les-Bains innove avec un carnaval d’été le 29 juillet. Pour cet évènement de fin juillet, apéro musical, cavalcade en centre-ville et bal animé par Christian Fontaine. À Saint-Nazaire aussi la fête sera de mise le 28 et 29 juillet durant la fête locale. Plusieurs animations seront proposées durant ce dernier week-end de juillet dont la fête foraine. Un brasseur, un vigneron, un poissonnier et un boucher feront découvrir les produits du terroir. Du 28 au 30 juillet, la Festa Major animera la place du village de Pezilla-la-Rivière. 3 jours de fête avec des manèges pour les enfants, des animations pour tous et des orchestres.

Le Barcarès attend de nombreux visiteurs pour la trobada de voiles latines le 30 juillet. Un ballet de voiles gonflées par la brise marine mises en valeur par les coques aux couleurs vives.

Une programmation estivale pour les enfants

Le château médiathèque-ludothèque de Pollestres propose un beau programme pour cet été 2023. En plus de tous les évènements organisés dans le cadre de Partir en Livre 2023, le 4 juillet, un atelier Montessori sur le thème du jardin et des vacances sera proposée aux tout-petits.

Les mercredis 12, 19 et 26 juillet, les enfants (jusqu’à 12 ans) sont attendus au Jardin des Plantes de Saint-Cyprien pour diverses activités autour de la nature. Ils assisteront également à un spectacle. La médiathèque Claude Blazy de Torreilles met en place un atelier bébés lecteurs (0-3 ans) le 4 juillet.

Comme l’année dernière, Canet-en-Roussillon accueille le Festi’Kids d’été. 4 ateliers sont prévus dont pour les tout-petits. Rendez-vous le 11 juillet autour du thème « Préparons notre voyage », le 20 pour le thème « L’Espagne » et le 27 pour un tour du monde « USA ». Tous les jeudis de l’été à partir du 13 juillet, deux ateliers sont organisés à Canet-en-Roussillon. Le premier, destiné aux 4 ans et plus, où les enfants auront pour mission de récupérer crevettes, oursins, anémones ou encore herbiers en pratiquant la pêche à pied. Le second, pour les 8 ans et plus, pour découvrir les plantes surprenantes.