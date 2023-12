Article mis à jour le 19 décembre 2023 à 10:10

Outre les festivités liées aux marchés de Noël, une myriade d’activités est organisée pour égayer les vacances des enfants du Barcarès à Banyuls-sur-mer en passant par Perpignan. Feux d’artifice, spectacles, ou même concours insolite de « pull moche », notre guide des vacances vous propose un large choix d’idées pour ces fêtes de fin d’année. À venir, un second article avec l’emploi du Père Noël et des Rois mages dans les montagnes catalanes.

Les activités spéciales pour les fêtes de Noël

Comme c’était déjà le cas pour les vacances de la Toussaint avec des activités centrées sur Halloween, les animations de cette fin d’année 2023 seront surtout centrées sur Noël. Comme évoqué dans le guide des marchés de Noël, Le Barcarès fait le plein d’animations durant cette période. Mais ce n’est pas la seule commune du département à proposer des animations aussi variées les unes que les autres.

À Palau-del-Vidre, les enfants pourront venir à la rencontre du Père Noël le 24 décembre. Il acceptera de se laisser prendre en photo avant de monter dans une voiture ancienne pour un défilé qui le conduira à la mairie où il lancera des bonbons depuis le balcon.

Canet-en-Roussillon a prévu des activités pour tout le monde le 23 et 24 décembre. À découvrir dans toute la commune (y compris sur la plage) : des ateliers créatifs, des stands de tatouage et de maquillage, la fanfare, une parade… Le 27 décembre, c’est un Noël médiéval qui est proposé avec un spectacle et une initiation de danses médiévales, le lendemain c’est un autre spectacle qui sera donné. Le 3 janvier, les enfants pourront participer à divers ateliers créatifs.

À Toulouges, la compagnie On Stage Production offrira un spectacle de Noël aux allures de plateau télévisé. Chants en live et chorégraphies en interaction avec le public attendent les enfants dès 6 ans le 23 décembre. Le même jour, le Père Noël sera présent et plusieurs animations se tiendront à la salle polyvalente. La commune fera le plein d’animations jusqu’au 7 janvier : des ateliers de magie, des stands de maquillage, la venue de DJ, une patinoire… Les animations ont lieu où prendra place le futur tiers-lieu.

Ceux qui n’auront pas eu l’occasion de profiter du village de Noël d’Argelès-sur-Mer pourront se rattraper avec le village des 7 Réveillons. Installé face à la mer, ce village sera constitué de chalets gourmands mais des animations sont également prévues. Balades en calèche, kart à voile, jeux vidéo… et des concerts gratuits le soir.

Les feux d’artifice de Noël

Les feux d’artifice sont associés au 14 Juillet et au 15 août, mais également aux fêtes de fin d’année. Plusieurs communes des Pyrénées-Orientales tireront un ou des feux d’artifice durant ces vacances.

C’est le cas du Barcarès ou un feu d’artifice est programmé tous les vendredis jusqu’au 29 décembre ainsi que le 23 décembre. Perpignan aussi tirera un feu d’artifice le 23 décembre au pied du Castillet. Il sera précédé du traditionnel concert de gospel de Noël.

Les spectacles à ne pas manquer

Pourquoi ne pas passer la soirée du 24 décembre au théâtre ? Celui de La Boîte à Rire de Perpignan propose deux séances, les deux soirs de réveillon. Le public pourra découvrir une comédie de Philippe Nadal avec Françoise Royès, Yunik et Philippe Nadal.

Les visites aux flambeaux à Villefranche-de-Conflent sont devenues habituelles. Celle du 27 décembre est dédiée aux contes et légendes.

Les vacances de Noël dans les musées des Pyrénées-Orientales

À chaque période de vacances scolaires, le musée de la préhistoire de Tautavel propose plusieurs activités réservées aux enfants. C’est encore le cas pendant ces vacances de Noël avec des visites guidées et des ateliers (sur le feu, l’évolution des hommes et des outils…).

Ces vacances scolaires peuvent également être l’occasion d’aller voir l’exposition de caganers, ce santon pas comme les autres, au Cube de Torreilles. Elle se termine le 5 janvier 2024. Le 27 décembre, la Maison de l’Eau, au Boulou, propose une visite guidée du lieu.

Comme c’était le cas pour les vacances de la Toussaint, l’aquarium Oniria de Canet-en-Roussillon, promet aux visiteurs une atmosphère féerique. Des activités ludiques s’adresseront à toute la famille du 23 décembre au 7 janvier. Maquillage de fête pour les enfants ou encore ateliers de décoration de petits objets, le tout dans une ambiance chaleureuse et féerique.

Les activités insolites en période de Noël

Importée des pays anglo-saxons, une tradition un peu spéciale s’installe peu à peu en France ; celle du pull moche de Noël. Banyuls-sur-Mer voit les choses en grand et a décidé de mettre en place un concours du pull moche de Noël le 24 décembre. Plusieurs catégories sont prévues et des cadeaux sont à gagner. S’ensuivront des animations, notamment un spectacle de rue et l’arrivée du Père Noël en barque catalane.

Du 26 décembre au 7 janvier, la Ferme de Saint-André compte sur les enfants pour préparer des boules de graines à destination des oiseaux afin de les aider à mieux passer l’hiver. Pour les récompenser de leur travail, les bambins se verront initier à la célèbre Xicolatada catalane ! Pendant les vacances, il sera toujours possible d’assister et de participer au biberonnage des agneaux.

Les activités spéciales Rois Mages

Le département des Pyrénées-Orientales aime respecter les traditions. Celle des Rois Mages en fait partie.

Le 6 janvier, jour de l’Épiphanie :

À Canet-en-Roussillon, ils arriveront sur leurs dromadaires et se prêteront volontiers à une séance photo et une distribution de friandises.

Toulouges aussi verra les Rois Mages le 6 janvier. La journée sera aussi rythmée par des animations et un concert de Les Effrontés.

À Perpignan, les Rois Mages déambuleront dans les rues de 15h à 17h. Le défilé s’annonce plein de surprises.

Dans la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda, les Rois Mages arriveront à cheval à la salle des fêtes. Ils se rendront jusqu’au parvis de l’Église en passant par le centre-ville. Une crèche vivante et des animations sont prévues. Le goûter des Rois sera offert.

À Saint-Cyprien, l’accueil des Rois Mages se fera à 15h sur le parvis de l’Église pour une arrivée sur la place de la République où se fera le traditionnel partage de la galette des rois.

Le 7 janvier :

Le Barcarès a choisi le 7 janvier pour son arrivée des Rois Mages. Le défilé de la crèche vivante s’élancera à 16h, il sera suivi de celui des Rois Mages à 16h30 puis de la remise des cadeaux et des chants de la nativité à 16h45.

Le même jour, les enfants sages attendront avec impatience les Rois Mages à Argelès-sur-Mer qui les récompenseront avec des friandises. Balthazar, Gaspard et Melchior défileront sur les quais du port perchés sur leurs dromadaires.