Guide Pyrénées-Orientales : les activités enfants des vacances de la Toussaint

Six semaines après la rentrée, les vacances de la Toussaint débutent ce samedi 21 octobre 2023. Elles s’achèveront le dimanche 5 novembre. Si les enfants peuvent profiter de ce temps pour se reposer, ils peuvent également s’essayer à diverses activités. Entre saveurs de l’automne et Halloween, les « nins » auront accès à un programme riche dans les Pyrénées-Orientales.

Les activités culturelles

Du 21 octobre au 1er novembre, l’Archipel accueille un spectacle original. Un silo sera installé sur le parvis du théâtre dans lequel les spectateurs devront pénétrer et s’installer sur l’un des strapontins intégrés dans les escaliers en spirale de la structure. Le spectacle de Boris Gibé, un artiste circassien, se déroule à l’intérieur du silo.

Spectacle L’Absolu © D.Matvejevas

Le 27 octobre, Le bal des nénuphars, un spectacle pour enfants, sera joué à l’espace Jean Teulière d’Espira-de-l’Agly. Petits et grands assisteront à une création musicale à la fois tendre et burlesque.

Du 23 au 27 octobre, les Collections de Saint-Cyprien proposent une masterclass sur le thème du Récup’art. Encadrée par l’artiste Didier Triglia, elle s’adresse aux 6-12 ans. Les enfants auront pour mission de détourner des objets de récupération pour en faire une œuvre colorée.

Les musées s’adaptent au jeune public

Comme chaque année, le musée de Tautavel met en place un programme riche pendant les vacances scolaires. Tous les jours du lundi 23 octobre au dimanche 5 novembre, une visite guidée sera proposée le matin. Ensuite, les animateurs du musée encadreront des ateliers divers en lien avec la préhistoire.

Pendant les vacances scolaires, le musée des monnaies et médailles Joseph Puig de Perpignan propose des visites-guidées de l’exposition Quand Cléopâtre rencontre Jules César, visible jusqu’au 30 mars 2024. Des ateliers en famille autour des collections du musée seront également accessibles.

Le musée Casa Pairal propose un atelier en famille autour de son exposition temporaire De coques et de voiles le 21 et le 28 octobre.

Le 25 octobre, dans le cœur de ville de Perpignan, une visite-atelier en famille permettra d’en apprendre plus sur les étapes de la construction d’une ville. Après avoir franchi la porte de la Casa Xanxo, un guide expliquera aux participants comment Perpignan s’est construite. Ensuite, lors d’un atelier collectif, les enfants pourront créer leur ville idéale.

Le musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan a également pensé aux enfants pour ces vacances scolaires. Le 26 octobre, les 2-7 ans seront conduits dans les différentes salles pour aller à la rencontre des œuvres de Richard Guino.

Les activités en pleine nature

Les températures étant encore en ce mois d’octobre dans le département des Pyrénées-Orientales, les enfants auront l’occasion de participer à des activités en plein air. La semaine Mar I Munt d’Automne se tiendra pendant ces vacances. La rédaction a décidé d’y consacrer un article à part.

La Ferme de Découverte de Saint-André organise la grande Fête d’Automne durant ces vacances de la Toussaint. Les ateliers habituels seront proposés aux 2-13 ans : décore ta citrouille du 21 au 31 octobre et attrape-rêves du 1er au 5 novembre. Deux ateliers sur le thème de l’automne où les enfants devront faire preuve de créativité avec des matières naturelles récoltées à la ferme. Des châtaignes grillées seront offertes à l’heure du goûter. Les artistes en herbe pourront repartir avec leur création.

Des visites-guidées seront proposées par la Maison de l’Eau et de la Méditerranée du Boulou tous les samedis de ces vacances scolaires ainsi que le 25 octobre. L’occasion pour les adultes et les enfants de découvrir ce lieu. Le 26 octobre, une balade au bord du Tech sera ouverte à tous.

Les activités spécial Halloween

Le 4 novembre, à quelques jours seulement de la reprise, un évènement inédit et entièrement gratuit sera organisé au château d’Aubiry de Céret : La légende del Castillo. Durant cette journée, petits et grands risquent de frissonner face aux animations proposées. Entre chasse aux bonbons pour les enfants et parcours de la terreur pour les adultes, le courage sera mis à rude épreuve. Des foodtrucks sucrés et salés permettront de se restaurer.

Depuis 2015, le Comité d’Animation du Soler propose un rendez-vous incontournable pour Halloween. Cette année encore, le jardin de la peur revient, mais plus grand et angoissant que jamais. 80 figurants soutenus par 40 bénévoles s’installeront chaque soir du 28 au 31 octobre au cœur du centre-ville. Des lieux emblématiques seront transformés en terrains de cauchemar. Frissons garantis ! Des espaces de restauration sont prévus. Le jardin de la peur se distingue en deux zones distinctes : la rouge et la verte. Cette dernière est accessible à tous les publics, avec des attractions adaptées aux enfants et aux pré-ados. La zone rouge est destinée aux adultes et adolescents les plus courageux.

Le jardin de la peur © ville Le Soler

En plus de toutes les activités durant les vacances, le musée de Tautavel prévoit une journée spéciale le 31 octobre. Après la Murder Party de l’année dernière, en 2023 les enfants devront résoudre une enquête à travers un jeu de piste.

Durant les vacances de la Toussaint, l’Espace Aquasud organise l’Halloween Party. Ouvert aux 4-17 ans et leurs accompagnateurs, ce parcours aquatique se compose de structures gonflables.

À Opoul-Perillos aussi, Halloween se fête le 28 octobre. L’après-midi sera dédié aux enfants et aux parents et se clôturera par une soirée avec une ambiance musicale.

La ville de Saint-Cyprien sera mouvementée ce 31 octobre. Lors d’ateliers créatifs, les enfants apprendront à confectionner un chapeau et une tête de géante de sorcière. La tenue parfaite pour assister au grand bal des monstres puis à la parade ensorcelée durant laquelle des bonbons seront distribués. Pour terminer la journée en beauté, un feu d’artifice sera tiré à 21h.

Canet-en-Roussillon voit les choses en grand pour Halloween avec deux séances identiques. Ateliers créatifs, stand de magie, close-up et spectacle de magie avec Kevin Mystère attendent les enfants. Toujours à Canet-en-Roussillon, l’aquarium Oniria se met aux couleurs d’Halloween du 21 octobre au 5 novembre, et chaque coin recèlera de mystères et de surprise : parcours « terrifique » dans les fonds marins, jeu de piste ludique, séances de maquillage, ateliers créatifs…

Pour Halloween, à Perpignan ce sont les Bruixes qui font la fête avec des animations, des ateliers et des spectacles. Le centre historique se plonge dans une ambiance envoûtante. Tous les déguisements en rapport avec le thème sont les bienvenus.

La médiathèque Claude Blazy de Torreilles organise un atelier créatif le 31 octobre sur le thème d’Halloween pour les 4 ans et plus.

Ce jour-là à Saint-Feliu-d’Avall, l’association Jeunesse et Compagnie attend le public dans le village puis au parc du Mas Guichou pour un bal hanté.

À Céret, c’est une visite guidée effrayante axée sur les créatures étranges et les légendes qui attend les familles le 2 novembre.

Pour les derniers jours des vacances, un atelier pour les 6 ans et plus se tiendra à la Micro-Folie de Port-Vendres. Les enfants pourront personnaliser un tote bag.

Les fêtes dans les villages des Pyrénées-Orientales

Ce samedi 21 octobre, deux fêtes se tiendront dans les Pyrénées-Orientales : la fête de la Châtaigne et du Vin à Espira-de-l’Agly et la fête de la Rousquille à Amélie-les-Bains-Palalda. Au programme : stands, sardanes et défilés.

Le samedi suivant, Fuilla accueille la fête de la Rotja, anciennement la fête de la Pomme. Un changement de nom en lien avec la diminution de la production de pommes dans la vallée.

Photo de Une Pixabay.