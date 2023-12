Article mis à jour le 21 décembre 2023 à 11:38

Après avoir découvert les meilleures activités à faire durant les vacances scolaires de Noël en ville et en bord de mer, ce guide se focalise sur les évènements et les manifestations en montagne. Car le département des Pyrénées-Orientales profite de la diversité de ses paysages pour proposer des activités variées qui ravissent petits et grands. Que faire une fois les skis raccrochés ou si le slalom géant n’est pas votre spécialité ?

Les stations de ski des Pyrénées-Orientales

Si le département compte plusieurs stations balnéaires qui attirent des millions de touristes à chaque saison estivale, il ne faut pas oublier les stations de ski qui voient débarquer les amateurs de sports d’hiver dès le mois de décembre.

Les Pyrénées-Orientales comptent neuf stations de ski : Formigueres, Les Angles, Font-Romeu, Puyvalador, Porté-Puymorens, La Quillane, Le Puigmal, Pyrénées 2000 et Cambre d’Aze. L’année dernière, la station de Puyvalador était restée fermée tout l’hiver. Cette année, c’est la station du Puigmal qui connaît le même sort. Nul doute que les amateurs et experts pourront facilement trouver leur bonheur au vu de la diversité des domaines skiables.

Du nouveau festival givré des Angles aux activités pour enfants de Formiguères

La station de Formigueres propose plusieurs activités habituelles pour occuper les enfants et les adultes durant ses vacances de Noël. La ferme Pérarnaud ouvre ses portes tous les soirs de 18h à 20h. L’atelier Créations Bois propose aux visiteurs d’assister à un atelier de démonstration de sculpture à la tronçonneuse, tous les mercredis de 15h à 17h.

Cette année, un nouveau festival fait son apparition dans la station de Les Angles : le festival givré. Un évènement où vont se réunir des artistes talentueux pour proposer un spectacle d’humour, mêlant grandes illusions et tours de magie, destiné à toute la famille. Le rendez-vous est donné le 28 décembre avec Kevin Mystère, un artiste spécialisé dans le close up et le mentalisme et originaire de Perpignan. Les autres représentations de ce festival givré sont prévues pour le 12 février 2024 avec des membres du Jamel Comedy Club, le 20 février avec Marc-Antoine Le Bret et le 27 février avec Chantal Ladesou.

Font-Romeu : un programme spécial vacanciers et la Coupe du monde Snowboard

À Font-Romeu, les vacanciers ne risquent pas de s’ennuyer. Ils seront accueillis par les mascottes de la station – Chocolat et Noisette – le 24 décembre et découvriront les activités. Le vin et le chocolat chauds seront offerts. Le lendemain, la troupe des Vocal Colors donneront de la voix pour réchauffer les vacanciers avec un spectacle aux consonances gospel.

Le 26 décembre, c’est un concours de bonhommes de neige qui attend les vacanciers. Le 28 décembre et le 3 janvier, un concours de luges Haribo est organisé. Des cadeaux seront remis à tous les participants.

Le 27 décembre et le 3 janvier, la botaniste Anne-Marie Pujol attendra les 16 ans et plus pour élaborer une tisane d’hiver et un baume à lèvres. La botaniste mènera une conférence sur les plantes médicinales qui aident à passer un bon hiver le 29 décembre et le 5 janvier.

Le 27 et 3 janvier, Chocolat et Noisette, les mascottes de la station de Font-Romeu, organise leur boum de Noël. Un évènement pour finir l’après-midi en danse et musique.

Le 28 décembre et le 4 janvier, les vacanciers sont invités à se rendre dans un refuge de montagne pour participer à la veillée pyrénéenne et entendre les contes et légendes de la région.

Pour passer le cap de la nouvelle année, deux soirées sont organisées : une soirée Black & White animée par DJ Mag3nta et Dj Simon et une soirée avec tapas à volonté animée par DJ PRZ. Un feu d’artifice sera tiré. Le 2 janvier, le groupe Cherry BB donnera un concert gratuit.

Alors que la neige a fait son apparition il y a quelques jours, la station de Font-Romeu accueillera des patineurs le 3 janvier pour un spectacle sur le thème du Roi Lion. Du 2 au 6 janvier, la station sera également le lieu où se déroulera la Coupe du Monde de Snowboard.

Et durant toute la saison hivernale dans la station de Font-Romeu…

Du 26 décembre au 27 mars, tous les mardis et mercredis, les enfants et les adultes peuvent s’initier à la poterie en suivant un stage de 4h.

Le 26 décembre, 4 janvier, 14, 21 et 29 février, 7 mars, les enfants du Hockey Club de Font-Romeu feront une démonstration de hockey sur glace.

Le 28 décembre, 15, 22 et 28 février, 6 mars, une session de zumba est organisée. Pour cette activité en famille, il faudra quitter ses chaussures de ski.

Le 29 décembre, et tous les vendredis du 16 février et 8 mars, les familles pourront participer à une démonstration du travail de tourneur sur bois. Les plus jeunes repartiront avec des objets en bois.

Un programme festif pour Pyrénées 2000 et La Quillane

Située à Bolquère, la station Pyrénées 2000 organise plusieurs animations durant les vacances de Noël. Le 23 et le 30 décembre, les vacanciers seront accueillis avec un chocolat chaud. Le 24 décembre, un spectacle de Noël débutera à 19h et sera suivi d’une descente aux flambeaux jusqu’à l’arrivée du Père Noël. Un feu d’artifice pyromélodique sera tiré pour l’occasion. Le 27 décembre, les vacanciers auront l’opportunité d’assister à un concert de Noël à la bougie. Le 29 décembre et le 5 janvier, les amateurs de neige, y compris les enfants, pourront faire du tir à l’arc sur cible. Pour la dernière journée de l’année 2023, Mademoiselle Gwen sera derrière les platines de 15h à 19h pendant que se déroulera un challenge Corde Game. Une descendre aux flambeaux aura lieu à 18h30. Enfin, le célèbre Dani Lari, roi de l’illusion viendra enchanter la station de ski le 3 janvier pour un spectacle de magie.

La petite station familiale de La Quillane prévoit un programme d’animations pour les vacances de Noël.