Idées cadeaux : En quelques clics, l’artisanat des Pyrénées-Orientales s’invite pour Noël

Article mis à jour le 15 novembre 2024 à 09:11

Chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la rédaction de Made in Perpignan met à l’honneur la production locale avec une sélection de créateurs et d’artisans implantés dans les Pyrénées-Orientales. Soutenir les créateurs locaux sans bouger de chez soi, c’est possible grâce aux nouvelles technologies.

Découvrez une sélection d’idées cadeaux à déposer sous le sapin pour compléter les achats effectués sur les marchés de Noël. Photo © Unsplash.

Des bijoux et objets conçus à partir de matériaux nobles

Création & Minéraux est le résultat d’un amour pour la lithothérapie. Les bijoux sont faits à la main à Perpignan, preuve d’un engagement envers la qualité et le détail. Colliers de fleurs séchées, bracelets en pierre naturelle semi-précieuse, porte-clés, arbres de vie, chaque pièce est unique. Les ventes se font en ligne et des créations sur mesure peuvent être réalisées à la demande.

Installée à Canet-en-Roussillon, Katy de Katy Violain Kreations utilise de la jesmonite, une résine de synthèse composée de matériaux naturels, pour faire des bijoux et des objets de décoration. Chaque pièce est unique. Pour l’instant, seuls les achats en ligne sont possibles mais la créatrice est à la recherche de boutiques pouvant proposer ses créations à la vente. Les commandes personnalisées sont faisables mais il faut compter environ deux semaines de fabrication.

Très attachée à la culture catalane, Pauline Danyach voulait montrer qu’il était possible de produire dans les Pyrénées-Orientales des objets de qualité, chics et sobres. C’est ainsi qu’est née 180 degrés, une marque qui conçoit des objets de décoration en métal ou en bois (en cours) à fixer au mur ou à poser. Ces objets représentent la culture catalane et la beauté du département. La production est 100% locale : les modèles sont découpés par une entreprise à Céret puis ils sont thermolaqués par une autre entreprise à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Pauline s’occupe de tout le reste.

La sélection gourmande

Les becs sucrés et les gourmands ne sont pas oubliés. Finote, entreprise finaliste de la 26e édition du Prix Alfred Sauvy, conçoit des apéritifs qui revisitent des recettes centenaires comme le Vermouth. Une alternative aux boissons énergétiques des grandes marques. L’avantage de ces boissons ? Elles sont sans alcool, 100% naturelles, sans sucre ajouté et à base de plantes des Albères. Elles peuvent donc être consommées sans risque pour la santé et constituent une très belle idée cadeau mettant en lumière le savoir-faire des Pyrénées-Orientales. Les livraisons s’effectuent dans toute la France.

Les cadeaux éthiques et responsables

À Alénya l’atelier Bhallot utilise des matières naturelles, locales et écologiques pour confectionner des sacs et des accessoires. Sacs à dos, bananes, sacs à main, sacoches mais aussi ceintures, pochettes et trousses. Les deux matières fétiches de Jean-Baptiste Astau, fondateur de la marque Bhallot ? Le lin et le jute. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se rendre à Alénya, les sacs Bhallot sont proposés en ligne.

Justine, la créatrice de Paulette, fabrique des créations uniques à partir de linge de maison de seconde main et d’anciens vêtements dans son atelier à Maureillas-las-Illas. Elle souhaitait faire du beau tout en protégeant la planète. Elle se procure le tissu en chinant dans les brocantes et ressourceries ou en fouillant dans les armoires et conçoit des sacs, des porte-monnaies, des trousses de toilettes ou encore des bananes et des chouchous. Les créations sont proposées à la vente chez Patine & Paillette, un concept store à Céret mais Justine procède également à des envois dans toute la France, notamment pour les commandes personnalisées.

La sélection bien-être

Bulles de Provence est une invitation au bien-être. Bougies (dont les bougies crèmes fouettées qui constituent les meilleures ventes de la marque), boules de bain, savons à la coupe, cosmétiques (shampooing, gel douche, crème visage…). Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à la boutique-atelier de Thomas à Argelès-sur-Mer afin de découvrir la gamme Bulles de Provence, les commandes en ligne sont disponibles.

Les produits de la savonnerie d’Aqui sont fabriqués à la main à partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. La savonnerie située à Estagel fonctionne à 100% à l’énergie solaire. La gamme s’étend des savons saponifiés à froid aux produits cosmétiques en passant par les produits ménagers et les bougies parfumées. Ils sont colorés avec du miel, du lait de chèvre ou encore du charbon et sont parfumés grâce à des huiles essentielles ou décorés avec des pétales de fleurs séchées.

Installée à Argelès-sur-Mer, Barbara est la fondatrice d’Argilariis, une marque de savons respectueux de la peau et de l’environnement. La jeune femme souffre de psoriasis et c’est cette maladie qui l’a amenée à fabriquer son propre savon car aucun produit du commerce ne lui offrait de résultats satisfaisants. Savons solides, liquides, baumes à lèvres, huiles végétales et accessoires sont disponibles dans l’espace boutique de Barbara et sur son site internet.

Les bonnes idées pour les enfants

Ludiconcept, entreprise également sélectionnée pour remporter le Prix Alfred Sauvy, s’adresse notamment aux professionnels pour les aider à améliorer leur communication à travers des jeux de société, des escape game ou encore des jeux vidéo. Mais les enfants ont, eux aussi, droit à leurs jeux d’enquête : Nina et Mehdy mènent l’enquête, inspiré sur film d’animation Nina et les contes du hérisson, Cuistot Fury, un jeu de compétition en équipe où chaque seconde compte, et Opération Archéo, un jeu coopératif sur l’archéologie.

Ludivine de Lu’divine création met sa passion (et son talent) pour la couture pour concevoir des bavoirs, des serviettes de cantine, des capes de bain, des hochets… Pour les adultes, lingettes démaquillantes, accessoires pour cheveux, gants de toilette, éponges lavables… Le tout à partir de tissus colorés. Selon les demandes, des créations sur mesure sont envisageables. Ludivine vend ses créations via les réseaux sociaux en attendant d’avoir sa boutique en ligne.

Autre univers : celui des peluches et plus particulièrement des amigurumis (des peluches réalisées au tricot ou au crochet). Sur le site La mercerie d’amigurumi, des peluches « classiques » représentant des animaux ou des personnages de dessins animés sont proposées. Des créations personnalisées sont réalisables. Océane organise également des ateliers pour apprendre le crochet ou améliorer sa technique, chez elle à Sainte-Marie-la-Mer. Elle participera à des marchés de Noël dans les Pyrénées-Orientales en novembre et décembre.

Salon « cadeaux et creations » à Baixas

Ce samedi 16 novembre de 10h à 18h se tiendra un salon « Cadeaux & Créations » à la cave Dom Brial de Baixas. Au programme, sept créatrices locales.

MiTsu Créations artistiques – Céramiques artistiques.

Peg Gui – Sacs et accessoires en tissus faits main.

Marion M’epoxy – Objets de décoration en résine epoxy faits main.

Anne Forgues Sophrologue Relaxologue – Séance de dédicaces de mon livre pour enfants « Les 3 bougies magiques de la jungle ».

Cup of Light by Jane – Bougies bijoux et décorations de table.

Lovvégétal – Cadres végétaux stabilisés.

Katy Maelio Les Pierres Vertu’oses – Bijoux et créations en pierres fines naturelles.