L’accès aux équipements et services, miroir des disparités territoriales

En France, l’accès aux commerces et aux services les plus courants s’organise au sein de 1.707 bassins de vie dont 213 en Occitanie. Mais selon l’Insee, tous les territoires ne sont pas égaux.

Les zones urbaines bénéficient d’équipements plus nombreux et plus diversifiés que les zones rurales, sauf pour accéder à certains services. Il arrive aussi que, faute de nombre suffisant, les services des bassins urbains soient utilisés par la population des bassins ruraux.

Les bassins de vie urbains accueillent plus de population

Sur les 65 bassins de vie urbains denses existant en France, 4 sont situés en Occitanie : celui de Toulouse, Montpellier, Nîmes et enfin, Perpignan. À eux seuls, ils concentrent 33 % des habitants d’Occitanie, et comptent un nombre important de communes assurant le rôle de pôle de services. 37 communes de ce type sont comptabilisées dans le bassin de vie de Toulouse, 16 dans celui de Montpellier, 7 dans celui de Perpignan et 3 dans celui de Nîmes. Les bassins de vie urbains de densité intermédiaire sont trois fois plus petits et quinze fois moins peuplés. Au nombre de 53 en Occitanie, ils concentrent 31 % des habitants. Il s’agit surtout des bassins organisés autour des villes moyennes comme Tarbes, Auch, Montauban ainsi que des petits bassins de Saint-Lys ou Pins-Justaret près de Toulouse ou ceux de Baillargues, Castries ou Pignan, à proximité de Montpellier.

Les bassins de vie urbains de densité intermédiaire sont plutôt présents sur le littoral méditerranéen et près des stations balnéaires comme Saint-Cyprien et Canet-en-Roussillon dans le département des Pyrénées-Orientales.

Une répartition des équipements courants en fonction de la population

Dans la région Occitanie, les implantations des équipements les plus courants sont proportionnelles à la population. Les bassins de vie urbains denses dans lesquels vit 34 % de la population, regroupent 31 % des équipements de la gamme de proximité et 36 % de la gamme intermédiaire. En revanche, les équipements de la gamme supérieure sont davantage concentrés dans les bassins de vie urbains denses (42 %). En comparaison, les bassins de vie ruraux n’en possèdent que 28 % pour 36 % de la population.

Inégalités d’accès aux services et équipements en milieu rural d’Occitanie

Sur les 213 bassins de vie d’Occitanie, trois sur quatre sont ruraux, comme c’est le cas en France. Ceux-ci regroupent 77 % des communes mais seulement 36 % de la population. Ces bassins de vie font face à un cruel manque d’équipements et de services. En effet, si tous les bassins de vie ruraux ont au moins une école élémentaire, une pharmacie ou un salon de coiffure, plusieurs ne possèdent pas de collège ou de station-service. Un quart n’ont pas de sage-femme, deux sur cinq n’ont pas de laboratoire d’analyses et de biologie médicale, de magasins de chaussures, de meubles ou d’électroménager. Les équipements de la gamme supérieure se font d’autant plus rares : seulement 11 % des bassins de vie ruraux ont un pédiatre et 15 % un gynécologue. Au contraire, les quatre bassins de vie urbains denses d’Occitanie disposent de tous les équipements, quelle que soit leur gamme d’appartenance.

Santé, commerces, sports et loisirs : quelles différences entre le rural et l’urbain ?

Dans le domaine de la santé, les taux d’équipement par habitant en pharmacies et infirmiers sont plus fréquents dans le rural que dans l’urbain. Ils sont aussi plus importants pour la prise en charge du handicap et de la vieillesse, notamment en ce qui concerne les soins à domicile. En revanche, les médecins généralistes, les masseurs -kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes sont un peu plus présents dans les bassins de vie urbains denses. De même, les pédiatres, psychiatres, pneumologues et gynécologues sont très concentrés dans l’urbain. Concernant les commerces, les stations-services sont 2,5 fois plus nombreuses dans les bassins de vie ruraux que dans les bassins de vie urbains denses. Cela s’explique par l’usage beaucoup plus fréquent de la voiture. Les boulangeries et les boucheries sont aussi plus présentes en proportion dans les bassins de vie ruraux. Par contre, les magasins d’habillement ou de meubles sont plus nombreux dans l’urbain intermédiaire, et les horlogeries-bijouteries et parfumeries dans l’urbain dense.

Dans le domaine des sports, des loisirs et de la culture, le taux d’équipement par habitant est plus important dans les bassins de vie ruraux, surtout pour les bibliothèques, les terrains de tennis, les boulodromes et les bassins de natation. Les salles de sport spécialisées et les lieux de spectacles sont plus fréquents dans les bassins de vie urbains.

Des temps de trajet plus importants en milieu rural

Pour les équipements de la gamme de proximité, les temps d’accès médians varient du simple au double selon que le bassins de vie est urbain dense ou rural non périurbain. Les bassins de vie qui n’ont qu’une seule commune pôle et qui sont étendus affichent les temps d’accès médians les plus longs. Pour la gamme intermédiaire, les temps d’accès sont légèrement plus importants. Les habitants des bassins de vie de Perpignan, Agde et Toulouse profitent des temps d’accès les plus courts.

Mais, pour les équipements de la gamme supérieure, les écarts de temps d’accès selon les bassins de vie se creusent. La faible présence de ces équipements en milieu rural entraîne un allongement des temps d’accès, pouvant aller du simple au quadruple, de 5,2 minutes pour l’urbain dense à 19,7 minutes pour le rural non périurbain.

Dans quel bassin de vie se trouve ma commune ? Le site Statistiques locales de l’Insee permet d’identifier à quel bassin de vie est rattachée une commune. Sur la page d’accueil de l’application, l’onglet « Zonages » permet de rechercher un territoire, en l’occurrence une commune, puis de regarder quels zonages la couvrent. Plusieurs zonages englobants sont proposés dont celui des bassins de vie 2022.