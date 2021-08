Le déclassement professionnel touche 1 salarié sur 5 en Occitanie

Chez les ouvriers et les personnels des services aux particuliers, le nombre de bacheliers a progressé de 6 points en une décennie. Les détenteurs d’un CAP ou d’un BEP sont moins nombreux, mais suffisants pour que ce diplôme reste le plus courant. La hausse du niveau de diplôme est flagrante mais encore trop récente pour faire évoluer celui qui est le plus courant.

Certains métiers ont évolué et requièrent plus de compétences. Par exemple, les contremaîtres et les agents de maîtrise. La majorité de ces salariés a obtenu un CAP ou un BEP. Pourtant, la part des détenteurs d’un Bac +2 ou plus a augmenté de 9 points en 10 ans. Les employeurs sont de plus en plus à la recherche de titulaires d’un BTS.