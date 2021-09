Cadres, ouvriers, quels changements dans les lieux de résidence depuis 30 ans en Occitanie ?

7 actifs en emploi sur 10 utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail sur les aires de Toulouse et de Montpellier ; 8 sur 10 sur les aires de Nîmes et de Perpignan . Les actifs qui habitent dans la couronne privilégient la voiture ; car l’offre de transports en commun y est bien moins développée que dans les pôles. Dans les aires de Toulouse et de Montpellier, desservies par le tramway et le métro, les transports en commun sont davantage utilisés, et notamment par les employés. Moins de 4% des actifs en emploi se rendent au travail à vélo.

Les distances domicile-travail se sont allongées entre 1990 et 2017 ; en particulier pour les actifs qui habitent dans les couronnes des aires de Toulouse et de Montpellier. Cela est dû à l’étalement urbain et à l’importante concentration des emplois dans ces deux pôles. Perpignan ne connaît pas cette situation puisque la distribution des emplois y est plus équilibrée entre le pôle et la couronne. Dans les aires d’attraction de Toulouse, Perpignan et Montpellier, les trajets des ouvriers sont ceux qui se sont le plus allongés depuis 1990.