Législatives 2024 : Pyrénées-Orientales, un tsunami Rassemblement National ?

Article mis à jour le 1 juillet 2024 à 10:59

Ce 1er juillet 2024, alors que la députée sortante de la 2e circonscription est déjà réélue, les trois autres députées RN sont en ballotage plus que favorable pour rééditer le grand chelem de 2022. Retour sur les résultats électoraux de Sophie Blanc sur la 1ère circonscription, Sandrine Dogor-Such sur la 3e, et Michèle Martinez sur la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales.

1ère circonscription : Sophie Blanc, favorite face à Francis Daspe du Front Populaire

En 2022, la députée sortante RN s’était qualifiée au second tour avec 31,36%, soit plus de 10 000 voix. Au second tour elle avait dû affronter le candidat En Marche Romain Grau. En 2024, alors que le Rassemblement National s’apprête à placer le plus jeune premier ministre que la France ai jamais eu à Matignon, la candidate a clairement bénéficié de la dynamique de son parti, doublant son nombre de voix en deux ans.

Quant à la forte mobilisation, elle a participé au dégagisme du candidat estampillé Ensemble. Le 7 juillet prochain, Francis Daspe tentera de mobiliser autour du programme du Nouveau Front populaire pour faire barrage à Sophie Blanc. Compte tenu de son étiquette France Insoumise, la tâche semble ardue, voire impossible tant l’écart de voix au premier tour est important.

Résultats complets sur la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales

Sophie Blanc, députée sortante RN, 21 633 voix, 45,24%. Sophie Blanc est qualifiée pour le second tour.

Nouveau Front Populaire, tendance France Insoumise, Francis Daspe, 12 184 voix, 25,48%. Francis Daspe est qualifié pour le second tour.

Pour Ensemble, Christophe Euzet, 7 720 voix, 16,14% des suffrages.

Annabelle Brunet, 2 328 voix, 4,87%.

Investi par Les Républicains, Loïc Moszkowiez, 2 092 voix, 4,37%.

Oui au pays catalan, Delphine Danat, 790 voix, soit 1,65%.

Jacques Cataldo pour Reconquête n’a obtenu que 1,46%, soit 700 voix.

Et pour Lutte Ouvrière, Pascale Advenard obtient 374 voix.

Une triangulaire possible sur la 3e circonscription des Pyrénées-Orientales

Compte tenu de la participation en forte hausse, trois candidats se sont qualifiés pour le second tour de dimanche 7 juillet. Sur la circonscription la plus étendue des Pyrénées-Orientales, la députée RN sortante, Sandrine Dogor-Such, affrontera la candidate du Nouveau Front Populaire, Nathalie Cullell. Laurence Gayte (Ensemble) s’est aussi qualifiée.

Compte tenu des consignes de votes floues, la candidate d’Ensemble pourrait faire le choix de se retirer du second tour. À noter qu’entre 2022 et 2024, Sandrine Dogor-Such a plus que doublé son nombre de voix. Nathalie Cullell a, certes, convaincu un plus grand nombre d’électeurs, mais reste loin derrière, au soir du premier tour.

Résultats complets sur la 3e circonscription des Pyrénées-Orientales

Sandrine Dogor-Such, députée sortante RN, 25 363 voix, 45,57%. Sandrine Dogor-Such est qualifiée pour le second tour.

Investi par le Nouveau Front Populaire, l’Insoumise Nathalie Cullell recueille 15 603 voix, 28,03%. Nathalie Cullell est qualifiée pour le second tour.

Pour Ensemble, Laurence Gayte obtient 11 367 voix, 20,42%. Laurence Gayte est aussi qualifiée pour le second tour.

Oui au pays catalan, Lucila Grau, 1 780 voix, 3,20%.

Alexandre Michaut, Reconquête, 935 voix, 1,68%.

Pour Lutte Ouvrière, Anna-Maria Urroz, 612 voix, 1,10%.

Sur la 4e circonscription, un ballotage favorable pour la sortante Michèle Martinez

Comme ses consœurs, la députée sortante RN, Michèle Martinez a plus que doublé le nombre de voix en sa faveur par rapport à 2022. La tâche semble, là aussi, complexe pour le premier secrétaire socialiste des Pyrénées-Orientales, Julien Baraillé qui arrive loin derrière avec 25% des suffrages. Même en cumulant la totalité des suffrages de la candidate Ensemble, non qualifiée, le cap semble bien important pour tenter de voler la victoire à la députée sortante.

Résultats complets sur la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales

Michèle Martinez, députée sortante RN, 47,90%. Michèle Martinez est qualifiée pour le second tour.

Pour le Nouveau Front Populaire, Julien Baraillé obtient 17 963 voix, 25,95%. Julien Baraillé est qualifié pour le second tour.

Patricia Nadal, Ensemble, 11 454 voix, 16,54%.

Sous l’étiquette LR, Philippe Romain, 3 183 voix, 4,60%.

Oui au pays catalan, Celine Davesa, 1 937 voix, 2,80%.

Reconquête, Odile Maisonneuve, 960 voix, 1,39%.

Lutte Ouvrière, Caroline Poupard, 575 voix, 0,83%.