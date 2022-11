L’enjeu de l’alphabétisation pour les enfants gitans de Perpignan

Face à ce constat, de nombreuses actions sont menées, dont celles menées par Véronique Cipolat et Corinne Escobar via la Politique de la Ville.

Plus d’une décennie à accompagner les enfants déscolarisés vers l’apprentissage de la langue. « Par le chant et la musique, les enfants apprennent le français, l’expression orale, et à mémoriser. Et au fur et à mesure des années je me suis aperçu qu’il y avait un réel problème d’illettrisme parmi ces enfants qui ne vont pas à l’école ».