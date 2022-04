Les besoins en main-d’œuvre dans les Pyrénées-Orientales

Avec 1.340 intentions d’embauche (+29% par rapport à 2021), c’est le secteur de l’hébergement et de la restauration qui est le plus concerné par cette augmentation des projets de recrutement. Dans le département, la saisonnalité est plus marquée qu’en région. 56% des recrutements sont liés à une activité saisonnière dans les Pyrénées-Orientales contre 41% en Occitanie.

34% des établissements du territoire envisagent de recruter cette année. Au total, ce sont 25.790 recrutements qui sont espérés cette année ; soit une hausse de 7,7%. Les perspectives d’embauche sont plus favorables que l’année précédente avec 1.850 projets de plus qu’en 2021.

49% des employeurs estiment que leurs projets de recrutement seront difficiles à réaliser. Hors saisonniers, les métiers les plus concernés par ces difficultés sont les conducteurs et livreurs sur courte distance, les ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment et les formateurs. Il existe une véritable pénurie de candidats.

Pour y remédier, la CCI du département a ouvert un portail de recrutement. Il permet d’accéder à toutes les offres d’emploi diffusées sur le site pole-emploi.fr. Pour motiver le plus de monde possible, le slogan de ce portail se veut entraînant « Il fait beau, il fait chaud, viens bosser dans les #PO ». Actuellement, ce sont plus de 5.000 offres qui sont disponibles. Le département a donc un besoin de main-d’œuvre conséquent.